Pod Putinom sa trasie stolička: Pohneval si Rusov! Nazúrení sú aj jeho podporovatelia

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin
MOSKVA - Rastúce straty, ekonomický tlak a nové obmedzenia vyvolávajú v Rusku napätie. Kritika prichádza aj z radov tých, ktorí doteraz stáli pevne za Kremľom.

Front sa nehýbe, frustrácia rastie

Vojna na Ukrajine začína otriasať aj tými, ktorí doteraz bezvýhradne podporovali Vladimira Putina. Nespokojnosť sa šíri nielen medzi bežnými ľuďmi, ale aj medzi elitami a známymi propagandistami.

Dôvodov je viac. Ukrajinské útoky zasiahli citlivé miesta ruskej ekonomiky – narušili export ropy a poškodili strategické podniky. Výsledkom je kombinácia ekonomického tlaku a vojenského zlyhávania, ktorá začína vyvolávať otázky aj medzi najvernejšími.

Ruský vojnový reportér a propagandista Grigorij Kubatjan otvorene spochybnil smerovanie krajiny: „Zaujímalo by ma, či sa naše úrady ešte vôbec snažia dosiahnuť víťazstvo,“ napísal na Telegrame.

Straty a pomalý postup

Situácia na fronte neprináša Kremľu dobré správy. Postup ruských síl sa prakticky zastavil a straty narastajú do tisícov týždenne.

Podľa údajov amerického think-tanku Centrum pre strategické a medzinárodné štúdiá postupujú ruské jednotky tempom len niekoľkých desiatok metrov denne. Ide o mimoriadne pomalé tempo, ktoré nemá v moderných konfliktoch obdobu.

Takýto vývoj posilňuje pocit, že vojna sa dostala do slepej uličky.

Elity menia názor

Zlom v postoji ruských mocenských kruhov opísal nacionalistický komentátor Maxim Kalašnikov. Podľa neho sa pohľad na Putina mení: „Vládnuce vrstvy ho už nevnímajú ako výhodu, ale ako záťaž,“ uviedol.

Elity podľa neho túžia po návrate k obdobiu pred vojnou – k voľnému cestovaniu, obchodovaniu so Západom a stabilným energetickým trhom. „Vojnu nemožno viesť donekonečna. Budeme musieť rokovať,“ priznal aj Kubatjan.

Telegram pod zákazom: iskra odporu

Napätie ešte viac vystupňovalo rozhodnutie Kremľa zablokovať od 1. apríla aplikáciu Telegram. Tá pritom zohráva kľúčovú úlohu nielen na fronte, ale aj v každodennom živote a biznise.

Nahradiť ju má platforma MAX, ktorú kontrolujú bezpečnostné služby a ktorá je prepojená s okruhom blízkym prezidentovi. Tento krok však vyvolal v krajine vlnu nevôle.

Obavy z prevratu

Niektorí komentátori vidia za týmto rozhodnutím viac než len technologickú zmenu. Politický analytik Jevgenij Andruščenko upozornil, že podobné kroky môžu naznačovať prípravu na vnútorný konflikt. „Blokovanie Telegramu a vytváranie nespokojnosti pripomína prípravu na prevrat alebo revolúciu,“ varoval.

Podobne sa vyjadril aj sociológ Igor Eidman. Podľa neho časť elít tlačí na prijatie návrhu amerického prezidenta Donald Trump na zmrazenie konfliktu. „Ide o koordinovaný tlak časti elity, ktorá je extrémne nespokojná s tým, že Putin túto ponuku odmieta,“ napísal.

Tichá príprava na zmenu?

Eidman zároveň naznačil, že v zákulisí sa už môže pripravovať scenár, v ktorom sa počíta s odchodom súčasného lídra.

Rusko tak čelí situácii, keď tlak neprichádza len zvonka, ale čoraz hlasnejšie aj zvnútra. A práve to môže byť pre Kremeľ najväčšou hrozbou.

