Dankova SNS prišla do parlamentu so šokujúcim návrhom: Skupina seniorov môže dostať navyše STOVKY eur

BRATISLAVA - Po dovŕšení 90 veku života by mali seniori automatický nárok na dôchodok na úrovni dvojnásobku minimálneho dôchodku.
Návrh úpravy zákona o sociálnom poistení do parlamentu predložili poslanci vládnej SNS v zložení Roman Michelko, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Karol Farkašovský. Podľa predloženého dokumentu by sa mal zaviesť osobitný mechanizmus, ktorý garantuje minimálnu výšku dôchodku po dovŕšení 90 rokov na úrovni dvojnásobku minimálneho dôchodku. Upozornil na to portál Openiazoch.
Podľa predkaladateľov totiž súčasný systém dostatočne nezohľadňuje potreby najstarších seniorov. "V tomto veku sa spravidla zvyšuje význam výdavkov spojených s bývaním, sociálnymi službami, liečbou a liekmi, pričom historicky nízka úroveň príjmov, z ktorých sa dôchodkové nároky odvodzovali, sa prejavuje vo výslednej sume dôchodku aj po opakovaných valorizáciách. Z dodaných údajov o počte poberateľov starobného dôchodku vo veku 90 a viac rokov zároveň vyplýva, že nejde o ojedinelé prípady, ale o početne identifikovateľnú skupinu poistencov, pri ktorej má uvedený problém vecný aj legislatívny význam," uvádzajú v dôvodovej správe.
Návrh zákona vychádza z väzby na už existujúci inštitút minimálneho dôchodku. Zvýšenie sumy starobného dôchodku sa navrhuje určiť odkazom na dvojnásobok sumy minimálneho dôchodku. Aby senior dostal dvojnásobok minimálnej výšky dôchodku, musia byť splnené dve podmienky - musí u neho už existovať nároku na starobný dôchodok a musí dovŕšiť 90 rokov.
Nárok na zvýšenie by vznikal automaticky od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom senior oslávi svoje 90. narodeniny, za predpokladu, že jeho aktuálna penzia nedosahuje zákonom stanovenú novú hranicu.
Navrhovaná účinnosť sa ustanovuje na 1. január 2027 z dôvodu väzby na kalendárny rok a potreby vytvoriť primeraný časový priestor na aplikačnú prípravu vykonávateľa sociálneho poistenia.