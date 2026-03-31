Hrozivé varovanie expertov: V Európe sa šíri sa nový variant COVIDU! Takéto má príznaky

LONDÝN - Nový variant koronavírusu BA.3.2, prezývaný „Cicada“, sa objavil vo viacerých krajinách a dostal sa do pozornosti vedcov. Odborníci sledujú jeho vlastnosti aj možné riziká.
Variant s nezvyčajným návratom
Odborníci sledujú nový variant ochorenia COVID-19 označený ako BA.3.2, ktorý získal prezývku „Cicada“. Tá odkazuje na jeho dlhšie obdobie „ticha“ a následný návrat.
Ide o mutáciu odvodenú od variantu omikron vírusu SARS-CoV-2. Prvýkrát bol zachytený v Južnej Afrike koncom roka 2024, no výraznejšie sa začal šíriť až v priebehu roku 2025.
Dnes je evidovaný už vo viac než dvadsiatke krajín a v niektorých častiach Európy tvorí významný podiel prípadov.
Vedci sledujú jeho správanie
Podľa virológa Andrewa Pekosza obsahuje variant viacero mutácií, ktoré môžu ovplyvniť reakciu imunitného systému, píše britský Mirror.
Lekár Marc Siegel upozorňuje, že hoci existujú obavy, zatiaľ nie je možné presne odhadnúť, aký veľký problém môže nový variant predstavovať.
Podobne sa vyjadril aj Robery H. Hopkins Jr., podľa ktorého nie je vylúčené, že by mohol spôsobiť novú vlnu nákazy, no isté to zatiaľ nie je.
Objavil sa aj v USA
Prvý kontakt s týmto variantom v Spojených štátoch zaznamenali u cestujúceho, ktorý priletel cez letisko San Francisco International Airport.
Neskôr sa objavil aj u ďalších pacientov a jeho stopy boli zachytené dokonca v odpadových vodách vo viacerých štátoch.
Symptómy zatiaľ bez zmien
Podľa odborníkov nový variant nespôsobuje iné príznaky než predchádzajúce mutácie. Zatiaľ tiež neexistujú dôkazy, že by bol nebezpečnejší.
Ako uvádza portál Today, medzi najčastejšie prejavy patria:
- kašeľ
- horúčka alebo zimnica
- bolesť hrdla
- upchatý nos
- dýchavičnosť
- únava
- bolesť hlavy
- strata chuti alebo čuchu
- tráviace ťažkosti
Niektorí ľudia však nemusia pociťovať žiadne príznaky, aj keď môžu vírus ďalej šíriť.
Vakcíny stále chránia
Hoci variant obsahuje viacero mutácií, odborníci zdôrazňujú, že očkovanie by malo naďalej poskytovať ochranu, najmä pred ťažkým priebehom ochorenia. „Nie je úplne jasné, aká bude účinnosť, ale určitá ochrana tam pravdepodobne zostáva,“ uviedol Adolfo García-Sastre.
Ako postupovať pri podozrení
Zdravotníci odporúčajú pri podozrení na nákazu zostať doma, obmedziť kontakt s okolím a v prípade potreby používať ochranu dýchacích ciest.
Vážne príznaky ako problémy s dýchaním, bolesť na hrudi či zmätenosť si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc.