Tvrdé slová z USA : Trump pohrozil Iránu zničením elektrárním vrtov a ostrova Khark

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil úplným zničením iránskych elektrární, ropných vrtov a ostrova Khark, ak nedôjde k rýchlej dohode s Teheránom a k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu. Napísal to na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Spojené štáty americké vedú vážne rokovania s NOVÝM A ROZUMNEJŠÍM REŽIMOM s cieľom ukončiť naše vojenské operácie v Iráne,“ uviedol Trump. Podľa neho došlo k významnému pokroku v snahách ukončiť vojnu na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi na Irán.
Zdôraznil však, že „ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde čoskoro k dohode – čo sa však pravdepodobne stane – a ak Hormuzský prieliv nebude okamžite ‚otvorený pre obchod’, ukončíme náš milý ‚pobyt’ v Iráne tým, že vyhodíme do vzduchu a úplne zničíme všetky ich elektrárne, ropné vrty a ostrov Khark (a možno aj všetky odsoľovacie zariadenia!), ktoré sme zámerne ešte nezasiahli“. Trumpovo vyjadrenie nasledovalo po tom, čo iránske ministerstvo zahraničných vecí spochybnilo jeho predchádzajúce tvrdenia o prebiehajúcich rokovaniach, pripomenula stanica Sky News.