MIMORIADNE Poplach v elektrárni Mochovce! Doručili tam podozrivý predmet, polícia REAGUJE

MOCHOVCE - V jadrovej elektrárni Mochovce vypukol v pondelok poplach po objavení podozrivého balíka. Preskenovaný predmet pripomínal granát, na miesto privolali kriminalistov. Z miesta bolo počuť sirény.
Všetky bezpečnostné zložky v pondelok popoludní zasahovali v areáli atómovej elektrárne Mochovce Na miesto boli okamžite privolaní príslušníci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Z bezpečnostných dôvodov bola uzavretá vrátnica, kde sa balík nachádzal.
Ako priblížila nitrianska krajská polícia, podozrenie, že by mohlo ísť o predmet pripomínajúci ručný granát, vzniklo pri kontrole pomocou röntgenu. Na miesto vyslali okrem kriminalistického a expertízneho tímu aj policajného pyrotechnika.
Výsledok preverovania však ukázal, že v balíku sa granát nenachádzal. "Nešlo o nebezpečný predmet a nehrozí žiadne nebezpečenstvo," upokojuje polícia verejnosť.