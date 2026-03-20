Washington hrozí útokom: Khark, hlavný ropný ostrov Iránu, je na muške

WASHINGTON - Americká armáda môže „neutralizovať“ ostrov Khark „kedykoľvek, ak prezident USA Donald Trump vydá rozkaz“, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová vo vyhlásení pre agentúru AFP.
Reagovala tak na medializované správy o tom, že Trumpova administratíva zvažuje plány na okupáciu alebo blokádu tohto ropného uzla s cieľom prinútiť Irán znovu otvoriť Hormuzský prieliv, ktorý Teherán do značnej miery zablokoval. Ostrov Khark je kľúčovým uzlom iránskej energetickej infraštruktúry, pričom zabezpečuje približne 90 percent exportu ropy islamskej republiky.
Kellyová dodala, že „vďaka podrobnému plánovaniu celá administratíva bola a je pripravená na akúkoľvek možnú akciu zo strany teroristického iránskeho režimu.“ Trump podľa nej dobre vedel, že Teherán sa pokúsi obmedziť plavbu a voľný tok energií, a preto už podnikol kroky na zničenie viac než 40 plavidiel určených na kladenie mín. Účinná iránska blokáda v danej oblasti paralyzovala obchodnú plavbu cez Hormuzský prieliv a prispela k prudkému rastu svetových cien ropy.
AFP pripomenula, že podľa Trumpa Spojené štáty v piatok „úplne zničili“ všetky vojenské ciele na Chárku. Prezident zároveň pohrozil, že americká armáda zasiahne aj infraštruktúru ostrova, ak bude Irán pokračovať v blokáde. Vo štvrtok sa Trump vyslovil o Chárku ako o „malom ropnom ostrove, ktorý tu je úplne nechránený“ a dodal, že americké útoky „zničili všetko okrem potrubí“.
Kellyová vo svojom vyhlásení reagovala na článok portálu Axios, podľa ktorého americká vláda zvažuje okupáciu alebo blokádu ostrova Khark. Viaceré americké médiá zároveň informovali o nasadení tisícok ďalších amerických vojakov na Blízky východ, čo by údajne mohlo signalizovať pozemnú operáciu pripravovanú tri týždne po začiatku americko-izraelského útoku na Irán.