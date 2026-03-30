Med, ktorý vlastne vôbec nie je med?! Českí potravinoví inšpektori bijú na poplach: Upozornenie pre zákazníkov

PRAHA - V mede našli niečo, čo v ňom nemá čo robiť. Potravinoví inšpekcia v Česku upozornila na dve problematické šarže medu, ktoré sa dostali na ich trh.
V oboch prípadoch našli vo výrobku enzým, ktorý nemá v mede prirodzene čo robiť. Informuje o tom portál tn.cz. Prvý závadný kus odhalili inšpektori zo Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie (SZPI) v predajni Lidl v meste Čáslav na adrese Jablonského 1773. Išlo o med od výrobcu Medas sro so šaržou 28L86.
Druhý problematický med inšpektori objavili tentoraz v Prahe v predajni Makro na adrese Jeremiášova 1249/7. Išlo o šaržu MM24L141 s dátumom minimálnej trvanlivosti do 8. novembra 2027. Opäť išlo o med od výrobcu Medas sro.
V oboch prípadoch narazila inšpekcia na rovnaký problém. Podľa ich slov nešlo vôbec o med. "Vo výrobku sa vyskytovali enzýmy, ktoré sa prirodzene v mede nevyskytujú,“ vysvetlili, v čom závada spočívala.