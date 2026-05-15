Fico v deň výročia atentátu: Za všetko hovoriace VIDEO z hrádze! Verejnosti poslal odkaz, použil legendárny výrok

BRATISLAVA - Čo vás nezabije, to vás posilní. Takýto odkaz poslal verejnosti premiér Robert Fico v deň 2. výročia atentátu z Handlovej.
Fico v deň výročia streľby, pri ktorej takmer prišiel o život, zverejnil video z rannej rozcvičky na hrádzi. Na záberoch nielen kľukuje, ale aj pláva. Spoločnosť mu pri tom robí pes, pravdepodobne hnedý labrador. "Nezabudnite, čo vás nezabije, to vás posilní," poviem. K samotnému videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, pridal popis: "Dnes oslavujem druhé narodeniny" a emotikon štvorlístka, ktorý sa považuje za symbol šťastia.
Roberta Fica postrelili na výjazdovom rokovaní v Handlovej 15. mája. Utŕžil viaceré strelné poranenia, najhoršie bolo zranenie v brušnej dutine. Premiér absolvoval niekoľkohodinovú operáciu v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kde strávil približne dva týždne. Následne bol prevezený do Bratislavy, kde sa podrobuje liečbe ambulantne. Verejnosť ho prvýkrát videla vo videu zverejnenom krátko pred eurovoľbami 5. júna.
Koncom augusta, teda viac ako tri mesiace po atentáte absolvoval svoju prvú pracovnú cestu do Normandie. V priebehu ďalších mesiacov síce pracoval, no viackrát sa stalo, že musel na poslednú chvíľu rušiť svoj program. Pred rokom v máji, keď sa o svojom zdravotnom stave rozhovoril, prezradil, že ho čakali ďalšie operácie.
Atentátnika Juraja Cintulu zadržali bezprostredne po čine. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.
Na konci apríla 2026 potvrdil Najvyšší súd SR páchateľovi trest väzenia na 21 rokov i to, že svojím konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu.
SIS: Atentát na premiéra bol najzávažnejším bezpečnostným incidentom v SR
V deň druhého výročia incidentu vvyhlásila Slovenská informačná služba, že atentát bol najzávažnejší bezpečnostný incident, ktorý sa v Slovenskej republike stal. Zdôraznila, že atentát na legitímne zvoleného predstaviteľa vlády je v demokratickej spoločnosti neprípustný a neakceptovateľný.
Riaditeľ SIS Pavol Gašpar upozornil zároveň na to, že po dvoch rokoch od atentátu sa problém s politicky motivovaným extrémizmom ešte viac zvýraznil. „SIS sa v tejto súvislosti zamerala na problematiku násilného aktivizmu, ktorý je motivovaný nenávisťou a intoleranciou k ideologickým či politickým oponentom,“ priblížil Gašpar.
Poukázal tiež na to, že obsah šírených naratívov, najmä v online prostredí, často nemá reálny základ, masové zdieľanie dezinformácií i ich prípadná medializácia však prispievajú k polarizácii a prehlbovaniu napätia v spoločnosti. „O obsahoch nenávistných prejavov, vyhrážok či hrozieb priebežne informujeme zákonných príjemcov,“ dodal riaditeľ SIS.