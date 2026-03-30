V Paraguaji našli mŕtveho českého podnikateľa: Polícia pátra po páchateľovi, je na úteku!

ASUNCIÓN - V Paraguaji bol nájdený mŕtvy český podnikateľ, zrejme sa stal obeťou vraždy. Jeho krajan je na úteku a pátra po ňom polícia, informoval dnes miestny server ABC. Skutok sa stal v departemente Itapúa na juhu krajiny, polícia okolnosti a motív činu stále vyšetruje. ČTK sa snaží zistiť podrobnosti.
Server napísal, že podľa doterajšieho vyšetrovania sa obaja muži začali hádať po spoločnom pití alkoholu. Spor potom vyústil do násilia. Obeť bola nájdená mŕtva vo svojom dome, zatiaľ čo druhý muž, ktorý je hlavným podozrivým, sa z miesta vzdialil, vypovedala partnerka obete. Tá rovnako uviedla, že počula výstrel, keď bola vo vedľajšej miestnosti.
Podozrivý z miesta činu ušiel na aute obete, ktoré polícia neskôr našla pri lese opustené. Polícia tiež uviedla, že obeť mala reznú ranu na krku, pravdepodobne spôsobenú zbraňou. Obeťou je podnikateľ, ktorý do Paraguaja prišiel asi pred ôsmimi mesiacmi. Server ABC tiež napísal, že podnikateľ sa pred niekoľkými dňami zrejme stal obeťou krádeže, čo je podľa vyšetrovateľov jeden z faktorov, ktorý preverujú v súvislosti s úmrtím.