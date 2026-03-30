Dráma na letisku: VIDEO Airbusu počas štartu explodoval motor! Na palube boli stovky ľudí

SAO PAULO - Krátko po vzlete zo São Paula zachvátil motor lietadla Delta požiar, ktorý prinútil posádku k okamžitému návratu. Na palube bolo 288 ľudí.
Výbuchy po štarte a plamene vo vzduchu
Napäté momenty zažili cestujúci na palube lietadla spoločnosti Delta Air Lines, keď krátko po štarte zo São Paula došlo k vážnemu zlyhaniu motora.
Stroj typu Airbus A330-300 smeroval z letiska São Paulo–Guarulhos International Airport do Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, keď sa po odlepení od dráhy ozvali explózie.
Svedkovia na zemi aj obyvatelia v okolí letovej trasy hlásili silné výbuchy a plamene šľahajúce z ľavého motora. Rozžeravené úlomky dopadali na trávnaté plochy pri dráhe a spôsobili menší požiar v areáli letiska.
Okamžitý zásah riadiacej veže
Situáciu si okamžite všimli pracovníci letovej kontroly. Posádku upozornili na požiar priamo z veže: „Delta, máte oheň na krídle,“ zaznelo z riadiaceho centra.
Pilot potvrdil núdzovú situáciu a požiadal o okamžitý návrat. Lietadlo prerušilo stúpanie približne vo výške 4 500 stôp a začalo manéver na pristátie.
Núdzové pristátie na jedinej dostupnej dráhe
Komplikáciou bolo, že jedna z hlavných dráh bola v tom čase mimo prevádzky kvôli údržbe. Posádka preto musela pristáť na tej istej dráhe, z ktorej krátko predtým odštartovala.
Po pristátí bolo potrebné dočasne prerušiť prevádzku letiska. Na povrchu dráhy sa nachádzali kovové úlomky a v jej blízkosti horela tráva. Incident tak ovplyvnil aj ďalšie medzinárodné lety.
Čo spôsobilo poruchu
Lietadlo je vybavené motormi Pratt & Whitney PW4168A, ktoré majú integrované hasiace systémy. Tie sa aktivujú pri požiaroch vo vnútri motora.
Podobné zlyhania môžu vzniknúť napríklad po nasatí cudzieho predmetu alebo po zrážke s vtákom. Práve táto možnosť je teraz predmetom vyšetrovania.
Kľúčové letisko ochromené
Letisko Guarulhos patrí medzi najrušnejšie v Južnej Amerike. Akákoľvek vážna udalosť tu okamžite spôsobuje problémy v regionálnej doprave.
Situáciu komplikuje aj fakt, že obytné štvrte sa nachádzajú priamo pod letovými trasami. Porucha motora vo vzduchu preto predstavuje riziko nielen pre pasažierov, ale aj pre ľudí na zemi, píše portál aviacionline.
Vyšetrovanie a ďalšie kroky
Incident bude vyšetrovať brazílske centrum pre vyšetrovanie leteckých nehôd CENIPA. Odborníci sa zamerajú najmä na to, či bol príčinou zásahu vták, keďže podobný incident hlásilo krátko predtým aj iné lietadlo.
Stroj zatiaľ zostáva odstavený mimo prevádzky a letecká spoločnosť rieši presun cestujúcich na náhradné lety.
Dobrou správou je, že všetci ľudia na palube vyviazli bez zranení.