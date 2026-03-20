Podnikateľ Bašternák si môže vydýchnuť: OSLOBODENIE v kauze Bonaparte, nie je sám!

BRATISLAVA - V kauze bytového komplexu Bonaparte oslobodili všetkých troch obžalovaných vrátane Ladislava Bašternáka. V piatok o tom rozhodol Mestský súd Bratislava I. Podľa súdu sa nepodarilo dokázať, že sa obžalobný skutok stal. Daňový úrad zároveň odkázal s nárokom na náhradu škody na civilný proces. Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaní si ho vypočuť neprišli.
Ďalšími oslobodenými sú podľa Denníka N Ivan Piterka a Stanislav Plutko. Prípad nie je na konci, prokurátor avizoval odvolanie.
Senát vedený Františkom Jančokom prijal verdikt jednohlasne. Bašternák, ktorý bol v minulosti odsúdený za daňové podvody, sa na pojednávanie nedostavil. "Možno konštatovať, že bez dôvodných pochybností nebolo preukázané, že by došlo k umelému navýšeniu ceny diela. Vzhľadom na uvedené, keďže nebolo dokázané bez dôvodných pochybností, že by došlo k spáchaniu skutku, tak ako je obžalovaným obžalobou kladené za vinu, súd obžalovaných spod obžaloby oslobodil," uviedol v odôvodnení súd.
Bašternákovi hrozilo 5 a pol roka
Prokurátor v prípade navrhoval prísny trest. Pre Bašternáka žiadal päť a pol roka väzenia a zároveň aj prepadnutie majetku. Podľa prokurátora Vladimír Priecel z Krajskej prokuratúry v Bratislave bolo dôkazov na odsúdenie dostatok.
V prípade ďalších obžalovaných – Ivan Piterka a Stanislav Plutko – navrhoval trojročný podmienečný trest a peňažný trest vo výške 60-tisíc eur.
Obžalovaní vinu odmietali a tvrdili, že dôkazy na ich odsúdenie neexistujú a k žiadnemu podvodu s DPH podľa nich nedošlo.
Sudca Jančok v odôvodnení rozsudku uviedol, že výpovede všetkých troch obžalovaných pôsobili vierohodne. Zároveň zdôraznil, že sa bez pochybností nepodarilo preukázať, že by došlo k umelému navyšovaniu ceny diela.