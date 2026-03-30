ŠTS: Kauza Kuciak a príprava vrážd prokurátorov má pokračovať výsluchom Iľja Weissa

PEZINOK - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku má v pondelok pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Predseda senátu Miroslav Mazúch na ostatnom pojednávaní avizoval, že svedeckú výpoveď by mal absolvovať člen zločineckého gangu zo Serede Iľja Weiss. Začiatok hlavného pojednávania je naplánovaný na 8.30 h.
Na hlavnom pojednávaní v júni 2022 Weiss uviedol, že obžalovanému Darkovi D., ktorý mu podľa jeho slov hovoril o „nejakej robote“ v Piešťanoch, mal zabezpečiť ukradnuté auto. Cieľom pripravovanej vraždy mal byť podľa obžaloby súčasný generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR.
Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.