Členovia Združenia cestovného ruchu žiadajú o schválenie zonácie TANAP-u

VYSOKÉ TATRY - Skupina podnikateľov, členov Združenia cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry, žiada o schválenie zonácie Tatranského národného parku (TANAP). Vo vyhlásení sa zároveň dištancuje od otvoreného listu vedenia tohto združenia ministrom vlády SR s výzvou neschváliť predložený návrh nariadenia k zonácii TANAP-u.
„Považujeme za neakceptovateľné, aby bol predmetný list prezentovaný ako stanovisko združenia ako celku, keďže neprešiel riadnym vnútorným pripomienkovým procesom a neodráža názor celej členskej základne,“ uviedli podnikatelia v stanovisku. Zonáciu označili za štandardný nástroj riadenia národných parkov v krajinách Európskej únie. „Na rozdiel od autorov otvoreného listu sme presvedčení, že schválenie zonácie TANAP-u je nevyhnutným krokom k nastaveniu jasných, dlhodobo predvídateľných pravidiel pre ochranu územia aj jeho rozvoj,“ uviedli ďalej. Argumenty uvedené v otvorenom liste vnímajú ako jednostranné a v niektorých prípadoch zavádzajúce.
Pod vyhlásením sú uvedení zástupcovia tatranských prevádzok a zariadení - Dobré časy, hotel Patria, chata Solisko, hotel Solisko, SKI Travel, hotel Toliar, penzión Reitmayer, Strachan resort, Slowenská či hotel Kukučka. ZCR Vysoké Tatry zaslalo otvorený list 19. marca s výzvou vláde na prepracovanie návrhu nariadenia k zonácii TANAP-u. Ako informovala výkonná riaditeľka ZCR Lenka Potočná, podľa združenia návrh vytvára priestor pre nekontrolovanú výstavbu, zvýhodňuje veľkokapacitnú lyžiarsku infraštruktúru a ohrozuje atraktivitu Vysokých Tatier ako prírodnej a kúpeľnej destinácie.
Zonácia TANAP-u
Cieľom pripravenej zonácie TANAP-u je podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá postavené na udržateľnom financovaní, kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov.