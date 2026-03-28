Bielorus zosmiešnil ruské školstvo: Učiteľom rozposlal falošný zákaz diel klasikov ruskej literatúry... Poslúchli ho!

MOSKVA - Školy v dvoch ruských regiónoch dostali pokyn od vládnucej strany Jednotné Rusko, aby zakázali diela klasikov ruskej literatúry, pretože obsahujú kritiku režimu. V skutočnosti však pokyn rozposlal bieloruský vtipkár Vlad Bohan, ktorému mnohé školy uverili, uviedli médiá s odvolaním sa na samotného autora žartu aj dotknutých učiteľov.
Pokyn, ktorý pôsobil ako oficiálny dokument, „zakazoval“ napríklad Medeného jazdca Alexandra Puškina, Mŕtve duše a Revízora Nikolaja Gogoľa, Hrdinu našich čias Michaila Lermontova či diela Saltykova-Ščedrina, Nekrasova, Tolstého a Čechova. Ako dôvod uvádzal potrebu „zabezpečiť informačnú a duchovno-mravnú odolnosť žiakov počas špeciálnej vojenskej operácie“, ako Moskva nazýva vojnu proti Ukrajine, napísal server Meduza.
Podľa falošného pokynu Medený jazdec vykresľuje vládcu krajiny ako ľahostajného k osudu obyčajného človeka, čo by u žiakov mohlo vyvolať negatívny postoj k systému riadenia štátu. Mŕtve duše zas zobrazujú skorumpované a morálne skazené úradníctvo, čo by mohlo vyvolať negatívny vzťah k štátnym inštitúciám a predstaviteľom. Pokyn dokonca vyzýval učiteľov, aby zoznam zakázaných diel sami ďalej rozširovali.
„Rozhodol som sa doviesť cenzúru do absurdna a navrhol zakázať mená tých, ktorých si nemysliaci vlastenec nesie ako kopiju ‘ruského sveta’: Puškina, Lermontova, Dostojevského, Tolstého, Čechova a ďalších,“ vysvetlil Bohan.
Viaceré školy pokyn splnili
Väčšina škôl pokyn viac či menej ochotne splnila, čo dokazujú zápisnice z pedagogických rád, ktoré poslali ako odpoveď na fiktívny dokument. Dve školy dokonca navrhli zakázať aj Solženicynovo Súostrovie Gulag, Pasternakovho Doktora Živaga či Bulgakovovho Majstra a Margarétu.
Našli sa však aj pedagógovia, ktorí zákaz odmietli. Učitelia zo školy v obci Pervomajskoje v Brjanskej oblasti argumentovali, že „zakázané diela“ neobsahujú len kritiku úradov, ale aj myšlienky lásky a priateľstva, ktoré by si žiaci mali osvojiť.
Žart praskol vo chvíli, keď riaditeľka jednej vidieckej školy v Stavropoľskom kraji zavolala úradom, aby oznámila splnenie pokynu. Dozvedela sa však, že príkaz bol falošný. „Nabudúce budeme múdrejší a radšej sa najprv opýtame, než odpovieme. Ale ako sa v tom vyznať, keď denne dostávate päťdesiat pokynov?“ posťažovala sa médiám riaditeľka Zoja Udovydčenková, ktorá sa teraz obáva trestu v podobe odvolania či prepustenia.
Už raz si z nich Bohan vystrelil
Nešlo pritom o prvý Bohanov žart na účet učiteľov: pred dvoma rokmi ich v mene poslanca Jednotného Ruska požiadal, aby z alobalu vyrobili „Prilby vlasti“ a odfotili sa s nimi.