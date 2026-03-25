Ruská nafta pre Kubu: Minister Civiľov potvrdil posielanie humanitárnych zásielok paliva

MOSKVA - Ruský minister energetiky Sergej Civiľov v stredu potvrdil, že Rusko posiela na Kubu „humanitárne“ zásielky ropy. Verejne dostupné údaje o sledovaní pohybu lodí už skôr ukázali, že najmenej jeden tanker vyložil ruskú ropu v Havane. Informuje o tom web The Moscow Times a agentúra TASS.
„Posielame humanitárne zásielky. Kuba sa ocitla v ťažkej situácii v dôsledku sankčného tlaku. Preto v súčasnosti posielame na Kubu humanitárnu pomoc,“ povedal minister s tým, že ide aj o dodávky paliva. Rusko má rezervy, ktoré umožňujú uspokojiť domáci dopyt a tiež podporiť efektívne a možné nové zmluvy, konštatoval Civiľov. „Máme rezervy na ďalšie dodávky, ale to je téma na diskusiu,“ dodal.
Kuba je závislá na energetických dodávkach z cudziny a až do zásahu Spojených štátov proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi sa spoliehala na ropu z Venezuely. Po Madurovom zajatí zhoršilo hospodársku krízu a výpadky dodávok prúdu na Kube následné energetické embargo, ktoré uvalil americký prezident Donald Trump s cieľom vyvinúť tlak na zmenu politického systému na karibskom ostrove.
Denník Financial Times minulý týždeň informoval, že ruský tanker začiatkom tohto mesiaca dopravil na ostrov benzín. V reakcii na túto údajnú zásielku americké ministerstvo financií zmenilo a doplnilo výnimku zo sankcií pre ruské ropné tankery, čím zakázalo transakcie, ktoré zahŕňajú Kubu. V posledných dňoch bolo na Kubu vyslaných aj niekoľko humanitárnych lodí prevážajúcich solárne panely, bicykle, potraviny a lieky. Tieto humanitárne dodávky organizovali skupiny politikov, aktivistov a ďalších verejne známych osobností z desiatok krajín. Trump vyhlásil, že je pripravený „prevziať“ Kubu. Úrady oboch krajín priznali vzájomnú komunikáciu, hoci o nej nezverejnili podrobnosti.