Sobota28. marec 2026, meniny má Soňa, zajtra Miroslav

Predvolebné napätie vrcholí: V uliciach Maďarska sa odohrali bitky priaznivcov Orbána a opozície, lietali transparenty

TASR

BUDAPEŠŤ - Kým v piatok v maďarskom Veszpréme sa predvolebné zhromaždenie premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána konalo organizovane a bolo sprevádzané veľkým záujmom, v Győri sa už pred prejavom predsedu vlády do seba pustili priaznivci Fideszu a mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA. Podľa servera index.hu členovia táborov Fideszu a strany TISZA si vzájomne trhali z rúk transparenty a čoraz hlasnejšie skandovali urážky.

Pred návštevou Orbána v Győri už niekoľko dní panovala vyhrotená atmosféra. Opozičný primátor mesta Bence Pintér v utorok na svojej stránke na sociálnych sieťach napísal, že podľa jeho informácií by Győr mohol byť miestom vopred plánovanej provokácie ovplyvňujúcej kampaň. Primátor preto adresoval výzvu občanom mesta, aby nenaleteli žiadnej provokácii.

„Hoci je mojím politickým oponentom, je stále smutný pohľad vidieť rozpolteného premiéra, ako zápasí s vlastnými démonmi,“ reagoval predseda strany TISZA Péter Magyar vo svojom príspevku na Facebooku večer na vystúpenie Orbána v Győri, kde podľa servera 24.hu premiér nahnevane kričal na protestujúcich opozičných priaznivcov, že stoja na strane Ukrajiny a nie po boku Maďarov. „Chcete proukrajinskú vládu a poslali by ste peniaze Maďarov na Ukrajinu,“ povedal premiér na adresu skupiny opozičných protestujúcich.

Magyar poznamenal, že muž, ktorý tri a pol desaťročia reprezentoval budúcnosť národa, dnes kričí nezmysly tým, ktorí s ním nesúhlasia a tvoria väčšinu krajiny. Orbánovi sa podľa neho už vymyká kontrola z rúk. „Nikto nechce proukrajinskú vládu, všetci chceme fungujúcu krajinu, kde maďarský štát chráni občanov, chráni deti a stíha zločincov. To chce celá krajina. A prajeme si, aby každý, kto to už nemôže alebo nechce zabezpečiť krajine, odišiel dôstojne do dôchodku,“ zdôraznil opozičný líder.

Parlamentné voľby sa konajú v Maďarsku 12. apríla. Z údajov, ktoré v stredu zverejnil inštitút Medián vyplýva, že mimoparlamentná opozičná strana TISZA má v kategórii istých voličov 58 percent a Fidesz 35 percent. Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) by sa so štvorpercentnou podporou do parlamentu nedostalo. Provládny inštitút Nézőpont zverejnil svoj najnovší prieskum nasledujúci deň. Prezentoval ho s tvrdením, že výskum verejnej mienky od „Nézőpontu je realistickejší ako od Mediánu“. Medzi istými voličmi tam získal Fidesz 46 percent, TISZA 40 percent a Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

