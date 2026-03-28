Výbuch verejnosti v Maďarsku: Za deň vyzbierali vyše POL MILIÓNA EUR pre policajta! Prehovoril o tajnej operácii

BUDAPEŠŤ - Do zbierky na podporu bývalého maďarského policajného vyšetrovateľa Benceho Szabóa, ktorý odhalil operáciu maďarských tajných služieb zameranú na rozloženie opozície, sa už zapojilo viac ako 20-tisíc jednotlivcov.
Ako v sobotu informovala agentúra AFP, zbierku na online platforme 4fund.com spustil v piatok večer Szabóov brat, aby mu pomohol s financovaním právnických služieb a ďalšími výdavkami. Počiatočným cieľom bolo vyzbierať 12.500 eur, ale necelý deň po spustení zbierky je na konte už viac ako 500-tisíc eur.
Bence Szabó, bývalý elitný vyšetrovateľ policajného oddelenia pre kyberkriminalitu špecializujúceho sa na prípady detskej pornografie, tvrdí, že spolu s kolegami odhalil dôkazy, že maďarská domáca rozviedka sa od roku 2025 snažila infiltrovať do IT systémov opozičnej strany TISZA, uviedla AFP. V júli 2025 dostalo Szabóovo oddelenie tip na dvoch mužov z Maďarska, ktorí údajne mali v úmysle natáčať skrytou kamerou pornografické zábery s maloletými.
Žiadna stopa po pornografii
Szabó a jeho tím následne zaistili IT zariadenia jedného z mužov. V tých, ktoré sa im podarilo odblokovať, však nenašli stopy detskej pornografie. Zo zaistenej komunikácie však vyplynulo, že podozrivé osoby sú IT špecialisti spojení so stranou TISZA, pričom jeden z nich bol v danom čase pod tlakom neznámych osôb, aby im pomohol preniknúť do IT systémov opozičnej strany.
Bývalý policajt vo videu uviedol, že počas vyšetrovania zažil jeho tím neobvyklé zásahy rozviedky a že im nadriadení nedovolili preveriť podozrenie, že v danom prípade by mohlo ísť o operáciu proti opozícii. Szabó tvrdí, že všetky tieto faktory ho viedli k presvedčeniu o cielenom sledovaní strany TISZA špeciálnou jednotkou domácej rozviedky pod priamou kontrolou ministra alebo štátneho tajomníka.
Okamžitý vyhadzov a domová razia
Bence Szabó sa rozhodol opustiť policajné zložky a celú kauzu zverejniť ako whistleblower: všetky dáta poskytol investigatívnemu portálu Direkt36, ktorý v stredu publikoval článok s detailmi prípadu. Do 24 hodín bol Szabó prepustený z polície, ktorá v jeho dome vykonala raziu a bol obvinený zo zneužitia právomoci. Video, v ktorom Szabó celý prípad opisuje, bolo vo štvrtok zverejnené aj na platforme YouTube a odvtedy má viac ako dva milióny zhliadnutí.
Rýchlo rastúca suma na podporu Benceho Szabóa podľa AFP svedčí o pobúrení maďarskej verejnosti v súvislosti s týmto prípadom, ktorý Péter Magyar označil za „Orbángate“ a za najzávažnejší škandál v oblasti národnej bezpečnosti od prechodu Maďarska k demokracii v roku 1990. Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je nepretržite pri moci od roku 2010, čelí pred parlamentnými voľbami vypísanými na 12. apríla bezprecedentnej výzve v podobe opozičnej strany TISZA, ktorá už viac ako rok vedie v nezávislých prieskumoch verejnej mienky.
Maďarská vláda medzičasom priznala, že prebiehala tajná operácia, ale uviedla, že bola spustená ešte pred založením strany TISZA a bola zameraná na „ukrajinských špiónov“. Orbán sa snaží vykresliť svojho rivala - stranu TISZA a jej lídra Pétera Magyara - ako „bábku“ v rukách Bruselu a Kyjeva. Orbán vzniesol aj nepreukázané tvrdenia, že Ukrajina zasahuje do predvolebnej kampane v Maďarsku, aby pomohla opozícii, doplnila AFP.