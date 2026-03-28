Neďaleko Česka sa objavil zriedkavý SMRTEĽNÝ vírus! Prenáša ho zviera, ktoré žije aj u nás

ERDING - Úrady v Bavorsku zaznamenali ďalší prípad smrteľného Borna vírusu, ktorý prenáša piskor prostredníctvom svojich výlučkov. Možnosti liečby sú veľmi limitované a väčšina prípadov má tragický koniec.
V okrese Erding v Bavorsku bol potvrdený nový prípad infekcie Borna vírusom. Ide o mimoriadne zriedkavé, no život ohrozujúce ochorenie, ktoré sa v Nemecku objavuje len niekoľkokrát ročne. Úrady potvrdili nákazu, no k zdravotnému stavu pacienta sa zatiaľ nevyjadrili, píše portál Focus Online.
Borna vírus sa v Nemecku vyskytuje najmä v Bavorsku a Sasku, pričom ročne sa zaznamená menej ako desať prípadov. Väčšina z nich má ťažký priebeh a končí smrťou. Infekcia je spájaná najmä s piskorom, ktorý vírus prenáša bez toho, aby sám ochorel. Úrad verejného zdravotníctva v Erding spolupracuje na vyšetrovaní prípadu s Bavorským štátnym úradom pre zdravie a bezpečnosť potravín (LGL), aby zistili, ako sa osoba mohla nakaziť.
Ako sa Borna vírus prenáša a kto je rizikový
Vírus BoDV‑1 sa prirodzene vyskytuje v piskorovi, hmyzožravcovi, ktorý na prvý pohľad pripomína myš. Prenos na človeka sa podľa odborníkov deje najmä kontaktom s jej výlučkami – močom, trusom, slinami či kožnými časticami.
Riziko je vyššie u ľudí, ktorí žijú na okrajoch obcí, v blízkosti polí, lúk či lesov. Infikovať sa môžu aj zvieratá, najmä kone, ovce či ježkovia. Odborníci predpokladajú, že okrem výskytu samotného hostiteľa zohrávajú úlohu aj ďalšie, zatiaľ neznáme faktory.
Odporúčania odborníkov, ako sa chrániť
Ľudia žijúci v oblastiach výskytu piskorov by mali dodržiavať preventívne opatrenia:
- pri práci v záhrade, stodole či kôlni používať ochranné rukavice,
- pri manipulácii s uhynutou myšou nosiť rukavice, ochranné okuliare a masku,
- nepriťahovať piskory potravou – odstrániť z dvora krmivo pre psy a mačky, kompost či odpad,
- nikdy sa nepokúšať piskory chytať, hladkať alebo kŕmiť.
Viaceré úmrtia v Bavorsku, liečba je obmedzená
Bavorsko zaznamenalo v posledných rokoch viacero tragických prípadov. V okrese Tirschenreuth zomrela vlani 57‑ročná osoba, ďalšie dve úmrtia hlásili z okresu Pfaffenhofen an der Ilm. Dôvod lokálneho zvýšenia počtu prípadov sa nepodarilo objasniť.
Možnosti liečby sú veľmi limitované. Lekári môžu skúsiť antivirotiká a imunosupresívnu terapiu, no podľa odborníkov je to často práve prehnaná imunitná reakcia, ktorá spôsobuje smrteľné poškodenie mozgu. Vírus je u zvierat známy už desaťročia, no až v roku 2018 sa potvrdilo, že môže spôsobiť smrteľnú encefalitídu aj u ľudí. Od roku 2020 je ochorenie povinne hlásené.