Šokujúci nález lekárov: Muž mal v konečníku zaseknutú činku! Neuveríte, ako dlho to vydržal

Muž mal v tele dvojkilogramovú činku.
RIO DE JANEIRO - V Brazílii skončil muž v nemocnici s nezvyčajným problémom. Lekári mu po dvoch dňoch odstránili z tela predmet, ktorý tam nemal čo robiť.

Neobvyklý prípad, ktorý zaskočil aj lekárov

Zdravotníci v brazílskom meste Manaus riešili mimoriadne nezvyčajnú situáciu. Ako píše britský portál Daily Star, 54-ročný muž prišiel na pohotovosť s bolesťami brucha, nevoľnosťou a problémami s vyprázdňovaním.

Ťažkosti trvali približne dva dni a postupne sa zhoršovali. Pri prijatí bol pacient síce stabilizovaný, no mal výrazne nafúknuté brucho a nebolo jasné, čo jeho stav spôsobilo.

Šokujúci nález pri vyšetrení

Zlom nastal až po röntgenovom vyšetrení. Lekári na snímke objavili kovovú činku dlhú približne 20 centimetrov s hmotnosťou okolo dvoch kilogramov, ktorá uviazla v oblasti konečníka a hrubého čreva.

Podľa dostupných informácií sa muž najprv pokúšal predmet odstrániť sám, no neúspešne. Až potom vyhľadal odbornú pomoc.

Zložitý zákrok bez operácie

Lekári najskôr zvolili menej invazívny postup. Pacienta uspali a pokúsili sa predmet vytiahnuť pomocou chirurgických nástrojov. Tento pokus však zlyhal.

Napokon museli pristúpiť k manuálnemu odstráneniu – chirurg vložil ruku priamo do konečníka a činku postupne vytiahol.

Podľa lekárskej správy bol zákrok náročný, no úspešný. Pacient následne zostal pod dohľadom a po niekoľkých dňoch ho prepustili do domáceho liečenia.

Takéto prípady nie sú bežné, ale pribúdajú

Odborníci upozorňujú, že podobné situácie patria medzi zriedkavé, no v posledných rokoch sa objavujú častejšie. Väčšina z nich má sexuálny podtext a týka sa najmä mužov.

Lekári zároveň priznávajú, že diagnostika býva komplikovaná. Pacienti sa často hanbia opísať, čo sa stalo, a zamlčiavajú podstatné informácie.

„Pri takýchto prípadoch treba rátať aj s veľmi netypickými predmetmi,“ uvádza odborná literatúra.

Riziko vážneho poškodenia

Zadržiavané cudzie predmety v tele môžu spôsobiť vážne komplikácie – od poranenia čreva až po infekciu či perforáciu.

Preto je kľúčové rýchle vyšetrenie a v prípade potreby okamžité odstránenie predmetu.

Súvisiace články

Pokračuje pojednávanie na Špecializovanom
Súdny proces v kauzách Donovaly a Báč bude pokračovať vo štvrtok
Domáce
Tieto informácie vám môžu
Tieto informácie vám môžu zachrániť život: Rakovina hrubého čreva sa týka každého, kolonoskopia už naozaj nebolí!
vysetrenie.sk
Mrazivé zistenie vedcov: Takmer
Mrazivé zistenie vedcov: Takmer POLOVICI prípadov RAKOVINY sa dalo predísť! Robíte TIETO CHYBY aj vy?
Zaujímavosti
Lekári V ŠOKU! Pacient
Lekári V ŠOKU! Pacient prišiel s bolesťami, v konečníku mal AKTÍVNY GRANÁT: Museli povolať PYROTECHNIKOV
Zaujímavosti

Domáce správy

FOTO Na Slovnaftskej ulici v
V Bratislave horelo úmyselne: Štyri chaty na Slovnaftskej ulici zachvátil požiar
Domáce
Robert Fico
Premiér tlmočil McGrathovi, že Slovensko musí reagovať na porušovanie právneho štátu
Domáce
Časovaná bomba?! V rizikovej
Časovaná bomba?! V rizikovej oblasti sa objavili vnadiská, ktoré môžu lákať aj medvede: TIETO obce ich majú blízko
Domáce
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Banská Bystrica

Zahraničné

Muž mal v tele
Šokujúci nález lekárov: Muž mal v konečníku zaseknutú činku! Neuveríte, ako dlho to vydržal
Zahraničné
FOTO V centre Olomouca sa
Časť stropu bytu sa prepadla! Evakuovali troch ľudí, zranenia sa našťastie nevyskytli
Zahraničné
Maďarský premiér Viktor Orbán.
Patrioti môžu obsadiť Európu: Orbán varuje pred novou generáciou pravicových lídrov
Zahraničné
Poriadne tučná hotovosť a
Poriadne tučná hotovosť a žiadne doklady! Záhada stratenej peňaženky priniesla prekvapivé rozuzlenie
Zahraničné

Prominenti

Kormúthovej problémy pred Let's
Kormúthovej problémy pred Let's Dance: Najprv veľký šok a potom... Ach jaj!
Domáci prominenti
Reese Witherspoon
50-ka bez filtra: Reese šokovala grimasami, vycerenými zubami a...! Prečo zverejnila intímne fotky?
Zahraniční prominenti
Krištáľové krídlo 2026 -
Kontroverzné sexistické slová vytočili Simu do vývrtky! Ostrá reakcia: Ujo, naozaj?
Domáci prominenti
Zúfalá Plačková s dcérkou
Zúfalá Plačková s dcérkou v nemocnici: Diagnóza je známa... Pozor, na túto vážnu chorobu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Rande skončilo FIASKOM: Žena
Rande skončilo FIASKOM: Žena skončila v nemocnici, z jej tela zmizol TENTO predmet! Prehľadali celú posteľ, no márne
Zaujímavosti
Jedno jablko denne a
Jedno jablko denne a netreba lekára? Fakty a mýty v medicíne
vysetrenie.sk
Reštaurátor vytiahol starý cenník.
MÝTUS o lacnom socializme? Reštaurátor ukázal zostavu z roku 1986, ktorá by dnes stála CELÝ MAJETOK!
Zaujímavosti
Vychovali ho vlky, ľudia
Vychovali ho vlky, ľudia ho zradili: Skutočný Mauglí v našom svete neznáša TÚTO vec! Príbeh, ktorý vyráža dych
Zaujímavosti

Dobré správy

Založenie e-shopu nikdy nebolo
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Slováci vystavili vláde jasné vysvedčenie: Štát ako dobrý hospodár? Zabudnite! (prieskum)
Slováci vystavili vláde jasné vysvedčenie: Štát ako dobrý hospodár? Zabudnite! (prieskum)

Šport

VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
Futbal
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
NHL
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
Tipsport liga
Swiateková po veľkom sklamaní oznámila koniec úspešného spojenia: Každý pôjdeme svojou cestou
Swiateková po veľkom sklamaní oznámila koniec úspešného spojenia: Každý pôjdeme svojou cestou
WTA

Auto-moto

FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava

Kariéra a motivácia

7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Pracovný pohovor
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Kariera.sk TS
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy

Technológie

Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Armádne technológie
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Veda a výskum
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Veda a výskum
Netflix ukázal, čo ešte príde do konca marca. Táto svadobná miniséria nie je pre slabé povahy
Netflix ukázal, čo ešte príde do konca marca. Táto svadobná miniséria nie je pre slabé povahy
Filmy a seriály

Bývanie

Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť

Pre kutilov

Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada

