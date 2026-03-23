Šokujúci nález lekárov: Muž mal v konečníku zaseknutú činku! Neuveríte, ako dlho to vydržal

RIO DE JANEIRO - V Brazílii skončil muž v nemocnici s nezvyčajným problémom. Lekári mu po dvoch dňoch odstránili z tela predmet, ktorý tam nemal čo robiť.
Neobvyklý prípad, ktorý zaskočil aj lekárov
Zdravotníci v brazílskom meste Manaus riešili mimoriadne nezvyčajnú situáciu. Ako píše britský portál Daily Star, 54-ročný muž prišiel na pohotovosť s bolesťami brucha, nevoľnosťou a problémami s vyprázdňovaním.
Ťažkosti trvali približne dva dni a postupne sa zhoršovali. Pri prijatí bol pacient síce stabilizovaný, no mal výrazne nafúknuté brucho a nebolo jasné, čo jeho stav spôsobilo.
Šokujúci nález pri vyšetrení
Zlom nastal až po röntgenovom vyšetrení. Lekári na snímke objavili kovovú činku dlhú približne 20 centimetrov s hmotnosťou okolo dvoch kilogramov, ktorá uviazla v oblasti konečníka a hrubého čreva.
Podľa dostupných informácií sa muž najprv pokúšal predmet odstrániť sám, no neúspešne. Až potom vyhľadal odbornú pomoc.
Zložitý zákrok bez operácie
Lekári najskôr zvolili menej invazívny postup. Pacienta uspali a pokúsili sa predmet vytiahnuť pomocou chirurgických nástrojov. Tento pokus však zlyhal.
Napokon museli pristúpiť k manuálnemu odstráneniu – chirurg vložil ruku priamo do konečníka a činku postupne vytiahol.
Podľa lekárskej správy bol zákrok náročný, no úspešný. Pacient následne zostal pod dohľadom a po niekoľkých dňoch ho prepustili do domáceho liečenia.
Takéto prípady nie sú bežné, ale pribúdajú
Odborníci upozorňujú, že podobné situácie patria medzi zriedkavé, no v posledných rokoch sa objavujú častejšie. Väčšina z nich má sexuálny podtext a týka sa najmä mužov.
Lekári zároveň priznávajú, že diagnostika býva komplikovaná. Pacienti sa často hanbia opísať, čo sa stalo, a zamlčiavajú podstatné informácie.
„Pri takýchto prípadoch treba rátať aj s veľmi netypickými predmetmi,“ uvádza odborná literatúra.
Riziko vážneho poškodenia
Zadržiavané cudzie predmety v tele môžu spôsobiť vážne komplikácie – od poranenia čreva až po infekciu či perforáciu.
Preto je kľúčové rýchle vyšetrenie a v prípade potreby okamžité odstránenie predmetu.