Šutaj Eštok spustil akciu Zelená II proti migrácii: Do kontrol sa zapojili aj českí partneri, opozícia akciu kritizuje

BRATISLAVA/MEDVEĎOV - Slovenské bezpečnostné zložky, najmä polícia a Finančná správa, spustili v pondelok preventívnu akciu Zelená II. Kontrolujú vozidlá nielen na niektorých hraničných priechodoch na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom, ale aj vo vnútrozemí. Kontroly sú zamerané na nelegálnu migráciu. Na tlačovej konferencii o tom v stredu v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v obci Medveďov informoval slovenský šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Na akcii sa zúčastnil aj český minister vnútra Lubomír Metnar.
Ako minister priblížil, policajné hliadky mimo hraníc sa v pondelok zameriavajú najmä na odhaľovanie nelegálnej migrácie a kontroly sú zamerané aj na vytypované dopravné prostriedky, napríklad autobusy či menšie nákladné autá, v prípade potreby aj na osobné automobily. Na bezpečnostnej akcii sa zúčastňuje 508 policajtov, 66 príslušníkov Finančnej správy či 18 psovodov. Vybavení sú služobnými psami i koňmi, rôznymi vozidlami či dronmi. Zapojený je aj vrtuľník a ďalšia špecializovaná technika. „Sme presvedčení o tom, že pri boji s nelegálnou migráciou zohrávajú dôležitú úlohu aj moderné technológie,“ doplnil minister.bŠutaj Eštok pripomenul, že bezpečnostná situácia vo svete sa zhoršila. Spomenul napríklad vojnu na Blízkom východe. „Chcem jasne deklarovať, že Slovensko je pripravené aktívne chrániť naše hranice a rovnako sme absolútne pripravení na to, čo je najdôležitejšie, a to je ochrana vonkajších hraníc Európskej únie,“ dodal s tým, že Slovensko je pripravené pomôcť i s ochranou maďarsko-srbskej hranice.
Minister Metnar zdôraznil, že Slovensko a Česko majú na bezpečnosť rovnaké názory. „Tieto akcie sú dôkazom pripravenosti a vzájomnej spolupráce,“ vyhlásil. Česká republika je podľa neho rovnako pripravená pokračovať v podobných preventívno-bezpečnostných akciách. Český minister zároveň vyzdvihol spoluprácu českých a slovenských orgánov pri zadržaní jedného z podozrivých zo založenia požiaru v Pardubiciach z 20. marca. Podľa Metnara je aktuálne vypátraných a zadržaných päť osôb. Podozrivého, ktorého zadržali slovenské úrady, žiada Česko vydať.
Šutaj Eštok zneužíva tému migrácie, divadlo na hraniciach nič neprináša
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) opäť zneužíva tému nelegálnej migrácie. Divadlo na hraniciach v podobe pondelkovej akcie Zelená II nič neprináša. Policajti zapojení do akcie mohli byť radšej nasadení v slovenských uliciach. V reakcii na preventívnu bezpečnostnú akciu to uviedol exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí). Iinformoval hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky. Hnutie ministra vyzvalo, aby so zneužívaním prestal.
„Namiesto toho, aby minister vnútra zastabilizoval Policajný zbor, pozeráme sa na divadlo k nelegálnej migrácii,“ upozornil Mikulec. Zároveň zdôraznil, že v prípade bezprostredných a reálnych hrozieb by mal minister konať úplne inak. „Ak takéto hrozby hrozili, mal už dávno zvolávať bezpečnostnú radu a informovať občanov, aké hrozby sú reálne, a nie robiť divadlo na hranici,“ priblížil.
Mikulec zároveň zdôraznil, že Slovensko je súčasťou schengenského priestoru a spoločné európske riešenia a ochrana vonkajších hraníc sú kľúčové. Slovenské bezpečnostné zložky, najmä polícia a Finančná správa, spustili v pondelok preventívnu akciu Zelená II. Kontrolujú vozidlá nielen na niektorých hraničných priechodoch na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom, ale aj vo vnútrozemí. Kontroly sú zamerané na nelegálnu migráciu. Ide o už o druhú podobnú akciu zameranú na nezákonné prekračovanie hraníc či pašeráctvo.