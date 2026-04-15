Súboj rivalov pred súdom: Albánsky premiér Rama musí svedčiť v korupčnej kauze svojho predchodcu

TIRANA - Úradujúci albánsky premiér Edi Rama bude vypovedať na súde ako svedok v prípade bývalého predsedu vlády Saliho Berishu, ktorý je obvinený z korupcie. Predvolal si ho súd, informuje o tom agentúra AFP.
Opozičný líder Berisha, ktorý už týždne organizuje protivládne protesty, je od júla súdený za „pasívnu korupciu vysokého úradníka“ pred Špeciálnym súdom pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu v Tirane. Údajné priestupky, do ktorých bol zapletený jeho zať, súviseli s privatizáciou verejných pozemkov v albánskom hlavnom meste. Siahajú až do roku 2008, teda do čias Berishovho funkčného obdobia na poste premiéra.
Osemdesiatjedenročný líder hlavnej opozičnej pravicovej Demokratickej strany (DP) opakovane odmietol tieto obvinenia ako „čisto politické“ a tvrdí, že za nimi stojí jeho dlhoročný rival Rama. Berisha preto požiadal súd, aby predvolal Ramu, ktorý bol v čase údajného priestupku starostom Tirany, ako svedka. Zatiaľ nie je známe, kedy by mohol byť súčasný premiér vypočutý, ďalšie pojednávanie je však naplánované na 30. apríla.
Prvý demokratický prezident
Po páde komunizmu začiatkom 90. rokov bol Berisha prvým demokraticky zvoleným prezidentom Albánska a v tejto funkcii pôsobil päť rokov. V rokoch 2005 až 2013 bol albánskym premiérom. V roku 2021 mu bol zakázaný vstup do Spojených štátov a neskôr do Veľkej Británie pre údajné zapojenie do organizovaného zločinu a korupcie, tieto obvinenia však poprel.
Kabinetom úradujúceho premiéra Ramu však tiež otriasajú korupčné kauzy, píše AFP. Začiatkom roka odvolali z funkcie podpredsedníčky vlády Belindu Ballukuovú, lebo bola obvinená z korupcie v kauze verejného obstarávania. Boj proti korupcii patrí medzi kľúčové kritériá v snahách Albánska o vstup do Európskej únie.