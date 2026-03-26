Napätie v Slovinsku: Spravodajská služba má podozrenia z trestných činov pred voľbami

ĽUBĽANA - Riaditeľ slovinskej spravodajskej služby SOVA vo štvrtok informoval o podozreniach z trestných činov spojených s aktivitou zahraničnej spravodajskej siete a jej kontaktmi na slovinské subjekty. Pred zasadnutím Rady národnej bezpečnosti Joško Kadivnik uviedol, že bude jej členov informovať o zasahovaní zo zahraničia do nedeľných parlamentných volieb. Píše agentúra STA.
Zasadnutie Rady národnej bezpečnosti zvolal premiér Robert Golob. Témou bola prebiehajúca kríza vyvolaná vojnou v Iráne a údajné zasahovanie do slovinských volieb. Na štvrtkové stretnutie boli pozvaní aj predsedovia strán, ktoré sa podľa neoficiálnych výsledkov volieb dostali do parlamentu. Kadivnik povedal, že SOVA o svojich zisteniach informovala prokuratúru a policajného šéfa pred dvoma dňami „v súlade so zákonnými ustanoveniami“.
Úrad pre komunikáciu vlády (UKOM) po stretnutí rady uviedol, že SOVA jednoznačne potvrdila zahraničné zasahovanie do slovinských volieb a opísala konkrétne operácie zahraničnej súkromnej spravodajskej firmy a jej kontakty so slovinskými subjektmi. Počas kampane pred nedeľnými parlamentnými voľbami sa objavili nelegálne nahrávky, na ktorých prominentní ľudia diskutovali o zákulisí politiky a podnikania. Niektoré z ich vyhlásení naznačovali korupciu alebo priamo o nej hovorili. Ľudia z nahrávok tvrdia, že to bolo buď úplne vygenerované umelou inteligenciou, alebo ňou upravené a ich vyhlásenia boli vytrhnuté z kontextu.
Nahrávky boli podľa podozrení vytvorené z odpočúvania izraelskou súkromnou spravodajskou spoločnosťou Black Cube. Jej zástupcovia v priebehu posledných šiestich mesiacov niekoľkokrát cestovali do Slovinska a stretli sa s predsedom opozičnej Demokratickej strany (SDS) Janezom Janšom.
Riaditeľ SOVA vo štvrtok odmietol zverejniť ďalšie podrobnosti. Investigatívny spravodajský portál Preiskovalno.si informoval, že spravodajská služba identifikovala najmenej jednu osobu, ktorá tajne nahrávala stretnutia s významnými slovinskými osobnosťami. Janša pred zasadnutím rady podozrenie nekomentoval, ale vyjadril nádej, že sa bude diskutovať aj o „kľúčovom bezpečnostnom probléme Slovinska a EÚ“, pričom povedal, že podľa jeho vedomostí bola „eurokomisárka Marta Kosová registrovanou agentkou juhoslovanskej tajnej služby“.
Eurokomisárka jeho obvinenia odmieta. Po stretnutí šéf SDS prirovnal zasadnutie k opakovaniu tlačovej konferencie aktivistov občianskej spoločnosti. Povedal, že požiadal riaditeľa SOVA o predloženie fotografií z Trstenjakovej ulice, kde má SDS svoje sídlo a kde boli údajne spozorovaní agenti Black Cube, ale že sa tak nestalo.