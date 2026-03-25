Šokujúce rozhodnutie súdu: Instagram a YouTube cielene vytvárajú u detí závislosť! Padlo odškodné

LOS ANGELES - Sociálna sieť Instagram patriaca americkému technologickému gigantovi Meta a platforma YouTube spoločnosti Google boli úmyselne navrhnuté tak, aby spôsobovali závislosť u detí a mládeže. Rozhodla o tom v stredu súdna porota v Los Angeles, píšu o tom agentúry AFP a Reuters.
Civilnú žalobu podala v Los Angeles v Kalifornii 20-ročná žena označovaná ako „Kaley G.M.“, ktorá obvinila Metu a ďalšie technologické firmy, že úmyselne navrhli svoje sociálne siete ako návykové pre deti a mládež.
Žalobkyňa je od detstva intenzívnou používateľkou sociálnych sietí - YouTube začala používať ako šesťročná, na Instagram sa pripojila v 11 rokoch, neskôr pribudli aj Snapchat a TikTok. V súčasností trpí duševnými problémami, ktoré pripisuje svojej závislosti na sociálnych sieťach.
Rozhodnutie súdu podľa svetových agentúr prináša prelomový verdikt a mohol by zmeniť spôsob, akým technologický priemysel čelí právnej zodpovednosti za duševné zdravie mladých používateľov. Súd žalobkyni priznal odškodné vo výške troch miliónov dolárov. Prípad sa pôvodne týkal aj sociálnych sietí Snapchat a TikTok. Tie sa však pred jeho začiatkom dohodli so žalobkyňou na mimosúdnom vyrovnaní. Jeho podmienky známe nie sú.