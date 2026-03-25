Tajomstvo Chucka Norrisa (†86): Mal manželku s českými koreňmi aj nemanželské dieťa!

LOS ANGELES - Legendárny Chuck Norris nebol len neporaziteľným hrdinom z filmového plátna. Žil život, ktorý bol oveľa zložitejší, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Chuck Norris si počas života vybudoval povesť nekompromisného hrdinu akčných filmov a seriálov. Za touto ikonickou verejnou tvárou sa však skrýval aj pestrý a miestami komplikovaný súkromný život, ktorý bol pre mnohých menej známy. Obľúbený herec patril medzi mužov, o ktorých ženy milovali. Napriek tomu sa veľmi skoro usadil – už ako osemnásťročný sa oženil so svojou stredoškolskou láskou Dianne Holechek.
Ich vzťah mal pevné základy, no časom sa ukázalo, že ani dlhoročné manželstvo nie je zárukou bezproblémového spolužitia. Zaujímavosťou je, že Dianne mala slovanské, konkrétne české korene, hoci sa narodila a vyrastala v Kalifornii. Spoločne vychovali dvoch synov, ktorí sa tiež vydali vlastnou cestou – jeden nasledoval otcovu kariéru, druhý sa uplatnil ako kaskadér. Dianne sa počas života venovala rôznym aktivitám, od podnikania v gastronómii až po menšie herecké úlohy.
Ich manželstvo však poznačili problémy. Norrisova nevera viedla k tomu, že sa mu narodila dcéra Dina, o ktorej dlhé roky netušil. Pravda vyšla najavo až oveľa neskôr, keď už bol jeho prvý zväzok minulosťou. Rozvod s Dianne prišiel v roku 1998. V tom istom roku sa Norris znovu oženil, tentoraz s Genou O’Kelley.
Tento vzťah bol podľa všetkého naplnený silným citovým putom, ktoré pretrvalo až do jeho posledných dní. Spoločne vychovali dvojčatá. Osud však pripravil ešte jedno prekvapenie. V roku 2004 sa Norris opäť spojil so svojou najstaršou dcérou Dinou. Odvtedy sa stala pevnou súčasťou jeho rodiny.