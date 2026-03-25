Moldavský parlament schválil zavedenie núdzového stavu v energetike na 60 dní

KIŠIŇOV - Moldavský parlament v utorok schválil zavedenie núdzového stavu v energetickom sektore na 60 dní. Rozhodnutie prišlo po ruských útokoch na Ukrajinu, ktoré poškodili kľúčovú infraštruktúru a prerušili dodávky elektriny do krajiny, píše agentúra AP a Reuters.
Za vyhlásenie núdzového stavu hlasovalo 72 poslancov v 101-člennom parlamente, nikto nebol proti a 18 poslancov sa zdržalo hlasovania. Núdzový stav začne platiť od stredy. Prezidentka Maia Sanduová v utorok ráno oznámila, že po nočných útokoch ruských síl na energetickú infraštruktúru Ukrajiny boli prerušené dodávky elektriny do Moldavska cez 400-kilovoltové vysokonapäťové vedenie vedúce cez Rumunsko. Úrady vrátane premiéra Alexandra Munteana vyzvali občanov na šetrenie elektriny, kým budú prebiehať opravy.
„To, čo sa dnes deje v energetickom sektore, nie je náhoda. Ruské útoky na civilnú energetickú infraštruktúru na Ukrajine predstavujú vojnový zločin, ale aj útok na nás, tu v Moldavskej republike... Za to nesie zodpovednosť výlučne Rusko,“ vyhlásil moldavský premiér. Núdzový stav umožní úradom konať rýchlejšie, mobilizovať dodatočné zdroje, chrániť kritickú infraštruktúru a v prípade potreby prijať ďalšie opatrenia na zmiernenie dôsledkov krízy, ozrejmil Munteanu.
Dôsledky vojny zasahujú Moldavsko aj v ďalších oblastiach
Energetické systémy Moldavska z čias Sovietskeho zväzu sú stále prepojené s Ukrajinou a krajina od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 opakovane čelí výpadkom elektriny. Podľa úradov by oprava poškodeného elektrického vedenia mohla trvať približne päť až sedem dní.
Dôsledky vojny na Ukrajine zasahujú Moldavsko aj v ďalších oblastiach. Minulý týždeň zostali desaťtisíce tamojších obyvateľov bez vody po ruskom útoku na vodnú elektráreň na Ukrajine, ktorý spôsobil znečistenie veľkej rieky pretekajúcej oboma krajinami, pripomína AP. Elektráreň sa nachádza približne 15 kilometrov od moldavských hraníc a zásobuje vodou približne 80 percent obyvateľov Moldavska. Sanduová obvinila Moskvu, že sa zámerne snaží oslabiť bezpečnosť Moldavska a ohrozuje životy jeho obyvateľov. Rusko tieto tvrdenia opakovane odmieta.