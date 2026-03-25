Voľby v Maďarsku naberajú na obrátkach: Trump vyzval voličov, aby hlasovali za Orbána

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social vyjadril podporu maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Šéf Bieleho domu vyzval voličov, aby 12. apríla hlasovali za súčasného predsedu maďarskej vlády.
Trump ocenil Orbána ako „skutočne silného a mocného lídra s preukázateľnými výsledkami“ a pochválil ho za boj proti nelegálnej imigrácii, obnovu poriadku a zákona a za posilnenie vzťahov s Washingtonom. „Bol som hrdý na to, že som Viktora podporil pri jeho znovuzvolení v roku 2022, a je mi cťou, že tak môžem urobiť znova. Deň volieb je 12. apríla 2026. Maďarsko: VYJDITE A HLASUJTE ZA VIKTORA ORBÁNA,“ doplnil americký prezident.
Predvolebné prieskumy sa líšia - viaceré označujú opozičnú stranu TISZA pod vedením Pétera Magyara za potenciálneho víťaza, čo by ukončilo 16-ročné pôsobenie Orbána vo funkcii premiéra. Iné agentúry však naznačujú, že Fidesz zostane pri moci. Orbána v uplynulých dňoch podporili aj líderka francúzskeho Národného združenia (RN) Marine Le Penová, podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini (Liga) či predseda holandskej Strany za slobodu (PVV) Geert Wilders. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico v utorok vyhlásil, že v prípade víťazstva strany TISZA očakáva zhoršenie vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom.