PRIESKUM dal vláde aj parlamentu facku: Ľudia veria viac EÚ či NATO, ako im! Najviac však dôverujeme HASIČOM

BRATISLAVA - Na čele rebríčka dôveryhodnosti inštitúcií medzi slovenským obyvateľstvom sú hasiči, armáda a samosprávy. Inštitúcie exekutívnej a legislatívnej moci ako napríklad parlament, naopak, pohoreli a nachádzajú sa na opačnom konci. Predbehli ich dokonca aj medzinárodné inštitúcie vrátane Európskej únie a NATO.

Najdôveryhodnejšou inštitúciou medzi obyvateľstvom Slovenska je Hasičský a záchranný zbor SR. Dôveru mu deklaruje 89 percent dospelej populácie. Vysokú dôveryhodnosť dosahuju hasiči medzi všetkými demografickými skupinami aj medzi ľuďmi s odlišnými politickými preferenciami. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. 

S výrazným odstupom nasleduje armáda, ktorej dôveruje takmer 60 percent ľudí. Častejšie ide o staršie ročníky, konkrétne generáciu baby boomers (62+) a ľudí angažovaných v politike, ktorí sa zvyknú zúčastňovať na väčšine volieb.

Samosprávy stabilne disponujú pomerne vysokou úrovňou dôvery, ktorá aktuálne dosahuje hodnotu
52 percent. Nadpriemerne im dôverujú muži, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, najstaršie generácie a obyvatelia hlavného mesta. Z hľadiska straníckej príslušnosti majú dôveru najmä od voličov Progresívneho Slovenska.

Až za týmito inštitúciami nasleduje polícia, súdy a prezidentský úrad. Polícii dôveruje menej ako polovica obyvateľov, Úradu prezidenta niečo cez tretinu populácie. Porovnateľnú dôveru majú aj súdy, dôveruje im 34 percent obyvateľstva Slovenska. Všetky tri inštitúcie spája nadpriemerná dôvera od voličov strán vládnej koalície.

Vláde a parlamentu neveríme 

Na samom chvoste dôveryhodnosti sa nachádzajú vláda a parlament. Kým vláde deklaruje dôveru viac ako štvrtina populácie, v prípade parlamentu je to menej ako pätina - konkrétne 17 percent. V oboch prípadoch ide najmä o najstaršie generácie a voličov súčasných koaličných strán.

Najdôveryhodnejšou medzinárodnou inštitúciou, ktorej je Slovensko členom, je Vyšehradská štvorka (V4) s dôverou prejavenou od 49 percent slovenského obyvateľstva. Nasledujú NATO a Organizácia Spojených národov s dôverou nad 40 percent. Európskej únii dôveruje 39 percent opýtaných.
Vyšehradskej štvorke dôverujú výrazne častejšie muži a staršie generácie. Okrem nich deklarujú oproti priemeru V4 vyššiu dôveru aj voliči súčasnej koalície. Dôveryhodnosť NATO a EÚ je vyššia medzi najmladšou generáciou Z, vysokoškolsky vzdelanými, obyvateľmi Bratislavského kraja a medzi voličmi súčasnej opozície.

Rozhoduje vek aj politické názory

Odlišný politický názor sa podpisuje aj na tom, na ktoré inštitúcie nazeráme s väčšou dôverou. Kým voliči koaličných strán dôverujú viac domácim inštitúciám, vrátane prezidenta, vlády a parlamentu, voliči opozičných strán pociťujú silnejšiu dôveru k OSN, NATO a Európskej únii. Nevoliči oproti ostatným voličským skupinám dôverujú všetkým inštitúciám najmenej.

Podobný, nie však úplne rovnaký, vzorec platí aj pre ľudí rôzneho veku. Staršie generácie, kde nájdeme častejšie voličov koaličných strán, v porovnaní s mladými viac dôverujú domácim inštitúciám. Pri medzinárodných inštitúciách závisí od toho, na ktorú sa pýtame. Cítia silnú dôveru k V4, menej dôverčiví sú k EÚ a NATO.

U mladých je to jednoznačnejšie - výrazne väčšiu dôveru pociťujú k medzinárodným inštitúciám než k tým domácim. Nižší vek však súvisí aj s väčším podielom ľudí, ktorí sa nevedia vyjadriť. Zaujímavý je aj pohľad na ľudí rôzneho stupňa vzdelania. Pri domácich inštitúciách je dôvera medzi ľuďmi
rôzneho vzdelania porovnateľná. Iná situácia nastáva pri hodnotení dôvery medzinárodných inštitúcií, kde s vyšším stupňom vzdelania rastie aj miera prejavenej dôvery.

Prieksum sa konal od 4. 02. – 8. 02. 2026 na vzorke 1 003 respondentov.

 

Súvisiace články

Fiasko s financovaním PS
Fiasko s financovaním PS zatriaslo aj známou neziskovkou: Sypeme si popol na hlavu, že sme to neodhalili!
Vláda sa stretne na
Vláda sa stretne na rokovaní aj v stredu, vo Veľkom Záluží bude riešiť návrhy MV
Ľudia dostávajú vypísy z
Ľudia dostávajú vypísy z II. piliera, nevedia, čo teraz majú robiť! Máme pre vás prehľad OTÁZOK a ODPOVEDÍ
Polícia odhalila dvoch mužov: Heroín a metamfetamín predávali v Bratislave, hrozí im 15 rokov
Polícia odhalila dvoch mužov: Heroín a metamfetamín predávali v Bratislave, hrozí im 15 rokov
Donald Trump
Blíži sa koniec vojny? USA poslali Iránu 15-bodový mierový plán
Americký prezident Donald Trump
Voľby v Maďarsku naberajú na obrátkach: Trump vyzval voličov, aby hlasovali za Orbána
FOTO Mette Frederiksenová
Vo voľbách v Dánsku zvíťazil ľavicový blok, nezískal však väčšinu
Ilustračné foto
Moldavský parlament schválil zavedenie núdzového stavu v energetike na 60 dní
Kariéru moderátora začal ako
Kariéru moderátora začal ako 20-ročný: Uhádnete kto je tento malý chlapec na FOTO?
Mrazivá spoveď Adriany Sklenaříkovej:
Mrazivá spoveď Adriany Sklenaříkovej: Nešťastné manželstvo... Roky násilia a strachu!
Michal Dočolomanský
Legendárny Dočolomanský oplakal svoju orientáciu: Nastal zlom a... Prestali sa mu páčiť ženy!
FOTO Plačková sa vytešuje z
Plačková po prvýkrát odhalila tvár svojej dcérky: Toto rozkošné bábo je naša chrumečka
V Indonézii objavili najstaršie
Merali TRI metre a mali ryšavé vlasy! Nález v americkej jaskyni potvrdil DESIVÚ indiánsku legendu o OBROCH
Slávna eskortka bije na
Slávna eskortka bije na poplach: Ak sa vám v spálni deje TOTO, prestaňte hľadať výhovorky a utekajte k lekárovi!
Hnedé vajcia sú zdravšie
Hnedé vajcia sú zdravšie ako biele: Pravda alebo mýtus?
Kam miznú milióny SPERMIÍ,
Kam miznú milióny SPERMIÍ, ktoré nevyhrali? VIDEO Nová simulácia odhalila FASCINUJÚCI proces v našom tele
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dopravcovia varujú pred kolapsom: Drahé palivo môže zastaviť dodávky tovaru, pocítia to všetci!
Dopravcovia varujú pred kolapsom: Drahé palivo môže zastaviť dodávky tovaru, pocítia to všetci!

Trendy v stravovaní 2026: Už to nie je o počítaní kalórií a rýchlych diétach, ale o črevách a zdraví
Ľudia dostávajú vypísy z
Domáce
Ľudia dostávajú vypísy z II. piliera, nevedia, čo teraz majú robiť! Máme pre vás prehľad OTÁZOK a ODPOVEDÍ
MIMORIADNY ONLINE Dráma v
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Dráma v Perzskom zálive: Dronový útok spôsobil požiar na medzinárodnom letisku
MIMORIADNY ONLINE Tvrdý úder
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tvrdý úder Ukrajiny: Strategický ruský prístav v plameňoch, hlásia výpadky elektriny
