V Litve sa zrútil dron! Priletel z Ukrajiny, potvrdila premiérka

VILNIUS - Dron, ktorý sa v noci na pondelok zrútil na území Litvy, priletel z Ukrajiny, oznámila v utorok litovská premiérka Inga Ruginiené. Bezpilotné lietadlo bolo podľa nej pôvodne zapojené do útoku proti Rusku, ale zrejme zablúdilo. Prezident Gitanas Nauséda upozornil, že vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine nemožno zaručiť, že sa podobný incident v budúcnosti nezopakuje. Informovala o tom agentúra Reuters.
Narušenie vzdušného priestoru Litvy pravdepodobne dronom oznámila armáda v pondelok. Stroj sa zrútil do zamrznutého jazera Lavysas asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom. Preto sa ozbrojené sily pôvodne domnievali, že dron priletel z Bieloruska. Podľa litovského ministerstva obrany ide zrejme o jeden zo strojov, ktoré útočili na ruský prístav Primorsk. Z kurzu ho mohlo vychýliť použitie prostriedkov elektronického boja. Bieloruské ani litovské radary ho nezachytili, lebo letel nízko.
„Nejde o lokálny incident, je to súčasť širšieho bezpečnostného kontextu. Ruská agresia voči Ukrajine predstavuje dodatočné riziko pre celý región,“ poznamenala litovská premiérka na tlačovej konferencii v pondelok. Aj podľa Nausédu nielen Litva, ale tiež susedné krajiny sa musia vyrovnávať s tým, že na ich územie prenikajú drony iných štátov. „Bohužiaľ, treba konštatovať, že drony - či už ruského, alebo ukrajinského pôvodu - sa odchyľujú od svojho kurzu a od svojho hlavného účelu, a predstavujú hrozbu pre okolité krajiny,“ upozornil podľa televízie LRT.
Nočné zábery z bezpečnostných kamier, ktoré zverejnila litovská verejnoprávna televízia LRT, zachytávajú asi 40 sekúnd bzučania, po ktorom nasleduje hlasný výbuch. Na záberoch vidieť úlomky, ktoré vyzerajú ako horiace trosky. Litva vlani požiadala Severoatlantickú alianciu o posilnenie svojej protivzdušnej obrany po tom, ako drony z Bieloruska dopadli na litovské územie dvakrát v júli 2025. Litovské spravodajské služby nedávno skonštatovali, že oba drony vstúpili do vzdušného priestoru krajiny neúmyselne.