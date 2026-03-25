Ľudia dostávajú vypísy z II. piliera, nevedia, čo teraz majú robiť! Máme pre vás prehľad OTÁZOK a ODPOVEDÍ

BRATISLAVA - Dôchodkové správcovské spoločnosti majú povinnosť do konca marca zaslať každému sporiteľovi v II. pilieri výpis z jeho osobného dôchodkového účtu za predchádzajúci kalendárny rok. Po doručení týchto výpisov sa však ľudia obracajú na Sociálnu poisťovňu s viacerými otázkami. Pripravili preto odpovede na najčastejšie otázky, ktoré klienti majú.

Kde mám požiadať o výpis z osobného dôchodkového účtu, ak mi nebol doručený?

  • Osobný dôchodkový účet sporiteľa spravuje a výpis z neho vyhotovuje a zasiela dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa tento výpis sporiteľom nevyhotovuje, preto oň treba požiadať príslušnú DSS.

Ako zistím, s ktorou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou mám uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení?

  • Sociálna poisťovňa ponúka klientom v rámci Elektronického účtu poistenca (EUP) okrem iného aj informácie o účasti klienta na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ tam teda nájde aj informácie o DSS, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Viac informácií o EUP a ako si k nemu zriadiť prístup nájdete tu: Elektronický účet poistenca | Sociálna poisťovňa.
  • Informácie o svojej DSS si poistenec nájde aj v mobilnej aplikácii Sociálnej poisťovne, ktorá zobrazuje údaje z EUP. Klient v uvedenej veci môže kontaktovať aj informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne: Informačno-poradenské centrum | Sociálna poisťovňa.

Na doručenom výpise nemám evidované príspevky za obdobie november a december minulého kalendárneho roka. Ako je to možné?

  • Sociálna poisťovňa je povinná postúpiť príspevky na osobný dôchodkový účet sporiteľa do 60 dní od ich úhrady odvádzateľom, najskôr odo dňa splatnosti týchto príspevkov. Napríklad poistné na sociálne poistenie a príspevky za obdobie december predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnávateľ riadne uhradil v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov dňa 31. januára aktuálneho kalendárneho roka a v tejto lehote predložil aj mesačný výkaz poistného a príspevkov. Sociálna poisťovňa postúpi príspevky v tomto prípade za obdobie december pri najbližšom prevode príspevkov do DSS nasledujúci mesiac, t. j. vo februári.
  • DSS vyhotovujú sporiteľom výpisy z ich osobných dôchodkových účtov so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, keď dobiehajúce príspevky za obdobie december, príp. november ešte neboli, resp. nemohli byť pripísané. Odporúčame preto sporiteľom aktívne využívať aj elektronický prístup k svojmu dôchodkovému účtu v DSS, kde majú možnosť overiť si aktuálny stav pripísaných príspevkov.

Na doručenom výpise nemám evidované ani príspevky za iné obdobia minulého kalendárneho roka. Prečo je to tak?

  • Sociálna poisťovňa postupuje príspevky za sporiteľov hromadne každý mesiac na účty DSS. Príspevky na II. pilier sú súčasťou starobných odvodov zaplatených Sociálnej poisťovni za obdobie dôchodkového poistenia sporiteľa. Dôvodom nepostúpenia príspevku za konkrétne obdobie môže byť napr.: chýbajúci predpis poistného a príspevku (zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz alebo výkaz poistného), vylúčenie povinnosti sporiteľa platiť poistné, napr. počas jeho PN, prerušenie alebo zánik poistenia sporiteľa, keď zamestnávateľ nemá povinnosť platiť odvody na starobné poistenie za svojho zamestnanca, resp. SZČO neodvádza tieto odvody za seba.
  • V prípade, že vám vo výpise chýbajú príspevky, overte si, či ste naozaj boli v danom čase dôchodkovo poistený, najmä ako zamestnanec, resp. ako SZČO a zároveň ste neboli práceneschopný. Aj tieto informácie si spoľahlivo môžete overiť v Sociálnej poisťovni cez svoj Elektronický účet poistenca | Sociálna poisťovňa, kde máte evidované všetky obdobia dôchodkového poistenia.

Ako sa môže stať, že Sociálna poisťovňa neposiela moje príspevky do II. piliera aj niekoľko mesiacov?

  • Príspevky na starobné dôchodkové sporenie nemusia byť postupované dlhšie obdobie, a to aj počas obdobia dôchodkového poistenia sporiteľa, z dôvodu prebiehajúceho zúčtovania. Ide o prípady, keď boli sporiteľovi v minulosti postúpené príspevky vo vyššej sume, ako mu patrili. Sociálna poisťovňa si tieto neoprávnené príspevky nevyžiada späť z DSS, ale pozastaví postupovanie nových príspevkov, kým sa suma týchto oprávnených príspevkov nevyrovná sume príspevkov postúpených bez právneho dôvodu. Po vyrovnaní tejto neoprávnene postúpenej sumy sa proces zúčtovania ukončí a ďalšie príspevky Sociálna poisťovňa za sporiteľa postupuje do DSS priebežne.

Som na rodičovskej dovolenke a z výpisu z osobného dôchodkového účtu za rok 2025 vyplýva, že mi príspevky počas tohto obdobia boli pripisované, ale v DSS som zistila, že od januára 2026 mi už príspevky nie sú postupované. Kde nastala chyba?

  • Za obdobie od 1. januára 2026 štát za svojich poistencov už viac neplatí poistné na dôchodkové poistenie, ani príspevky na II. pilier. Aj napriek tomu ste naďalej povinne dôchodkovo poistenou osobou. Na účely výpočtu budúceho dôchodku sa Vám tak za uvedené obdobie dôchodok z I. piliera nebude znižovať z dôvodu účasti v II. pilieri.
  • Viac informácií k poistencom štátu sú uvedené tu: Nemám povinnosti – som automaticky poistený v Sociálnej poisťovni | Sociálna poisťovňa.

Hodnota osobného dôchodkového účtu nezodpovedá sume pripísaných príspevkov. Ako je to možné?

  • Suma príspevkov, ktoré Sociálna poisťovňa postúpila do DSS, sa nemusí zhodovať s celkovou nasporenou sumou, ktorú vám oznamuje DSS vo výpise. Je to otázka zhodnotenia, či znehodnotenia úspor na vašom osobnom dôchodkovom účte. Sociálna poisťovňa za kolísanie sumy úspor na vašom dôchodkovom účte nezodpovedá. V tejto veci je potrebné obrátiť sa na svoju DSS.

Chcem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti? Ako mám postupovať?

  • V prípade vášho záujmu o prestup do inej DSS stačí uzatvoriť prestupovú zmluvu s DSS, do ktorej chcete prestúpiť. Tento prestup je možné uskutočniť, ak od uzatvorenia prvej zmluvy alebo od určenia DSS povinnému sporiteľovi uplynul viac ako jeden rok, resp. od posledného prestupu uplynulo viac ako šesť mesiacov.

Chcem vystúpiť z II. piliera, je to možné?

  • Áno, táto možnosť sa však týka len povinného sporiteľa, ktorému vznikla účasť v II. pilieri po 30. apríli 2023. Prvopoistencovi, ktorému vzniklo prvé dôchodkové poistenie od 1. mája 2023 (najmä jeho vstupom na trh práce) totiž zároveň automaticky vzniká jeho účasť na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier), a je len na ňom, či si sám vyberie DSS, ktorá mu bude viesť jeho osobný dôchodkový účet. Ak tak neurobí v lehote 180 dní od vzniku účasti, DSS mu určí Sociálna poisťovňa. Tento prvopoistenec má právo počas prvých dvoch rokov od vzniku účasti z II. piliera vystúpiť. Sporiteľ, ktorému vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a do II. piliera vstúpil sám dobrovoľne, uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení – možnosť vystúpiť z II. piliera nemá.
