MIMORIADNY ONLINE Dráma v Perzskom zálive: Dronový útok spôsobil požiar na medzinárodnom letisku

KUVAJT - Dronový útok zasiahol palivovú nádrž a spôsobil požiar na medzinárodnom letisku v Kuvajte, oznámil v stredu tamojší Úrad pre civilné letectvo. Obete nehlásia, informuje o tom agentúra AFP a Reuters.
6:25 Spojené štáty prostredníctvom Pakistanu odovzdali Iránu 15-bodový mierový plán, napísali v utorok večer s odvolaním sa na viaceré zdroje americký denník The New York Times (NYT) a britská agentúra Reuters. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa podľa nich snaží nájsť spôsob ukončenia vojny na Blízkom východe aj pre jej ekonomické dôsledky.
6:24 Pápež Lev XIV. v utorok opätovne vyzval na prímerie na Blízkom východe a uviedol, že v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu v regióne bolo viac ako milión ľudí nútených opustiť svoje domovy. Bojujúce strany zároveň požiadal, aby začali mierové rokovania, informuje agentúra AFP. „Chcem znova vyzvať na prímerie, k úsiliu o mier, nie prostredníctvom zbraní, ale dialógu,“ povedal pápež novinárom pri odchode zo svojho sídla Castel Gandolfo.
Ihneď aktivovali núdzové postupy
Ihneď boli aktivované núdzové postupy a na miesto požiaru vyrazili hasičské jednotky. Podľa predbežných správ vznikla len materiálna škoda. Kuvajtská armáda zároveň oznámila, že jej jednotky v stredu skoro ráno zachytili šesť dronov a protivzdušná obrana reaguje na „nepriateľské raketové a dronové útoky“. Saudská Arábia tiež informovala, že vo východnej časti krajiny zneškodnila štyri bezpilotné lietadlá.
Letisko v Kuvajte je od začiatku vojny na Blízkom východe z veľkej časti uzavreté pre komerčné lety a opakovane sa stalo terčom útokov. Už 14. marca podľa úradov zasiahlo letisko viacero dronov, ktoré poškodili radarový systém. Ďalší útok z 8. marca zasiahol palivové nádrže a úder predtým poškodil halu pre cestujúcich a vyžiadal si niekoľko ľahko zranených.
V rámci prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokmi Izraela a USA na Irán, Teherán útočí nielen na Izrael, ale aj na americké ciele v susedných štátoch v Perzskom zálive – Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu. Z týchto krajín hlásia obete aj škody na civilnej infraštruktúre.