Kráska z Upírskych denníkov: Miesto podprsenky 2 pomaranče!

NEW YORK - Herečka Nina Dobrev zvolila extravagantný outfit s výraznými oranžovými detailmi, ktoré na prvý pohľad pôsobili, akoby namiesto spodnej bielizne mala pomaranče.
Nina Dobrev jednoznačne patrí medzi celebrity, ktoré sa neboja experimentov. Na exkluzívnom večierku v New Yorku jej outfit okamžite zaujal fotografov. Večierok sa konal v priestoroch múzea Madame Tussauds v New Yorku na slávnom Times Square. V spoločnosti celebrít, influencerov a módnych ikon boli výrazné a nekonvenčné modely prakticky povinnosťou. Nina však patrila medzi hviezdy, ktoré dokázali zaujať aj v konkurencii.
Herečka stavila na model z novej kolekcie návrhárky Gabriely Hearst. Šaty zvýraznili Nininu postavu. Dlhá čierna sukňa pôsobila elegantne a minimalisticky, zatiaľ čo hornú časť tvorila len priehľadná sieťovina s veľkými okami doplnená o dve žiarivo oranžové kruhové aplikácie v oblasti hrudníka. Na prvý pohľad pôsobil model extravagantne, hravo a zároveň provokatívne.
No práve netradične riešený vrch outfitu z diaľky totiž opticky pripomínal, akoby herečka namiesto spodnej bielizne mala dva pomaranče. Pri pohľade na jej outfit sa museli mnohí pousmiať. Ninu Dobrev si väčšina divákov dodnes spája najmä s populárnym seriálom Upírske denníky, v ktorom stvárnila postavu viacero postáv vrátanej najhlavnejšej Eleny Gilbert. Práve vďaka tejto úlohe sa stala medzinárodnou hviezdou a získala si milióny fanúšikov po celom svete.
