V Bratislave horeli DESIATKY kontajnerov: Oheň poškodil aj autá! Polícia nevylúčila cudzie zavinenie

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - V sobotu ráno došlo na Vigľašskej, Šášovskej a Beňadickej ulici v Bratislave k požiaru kontajnerov. V dôsledku požiaru bolo poškodených celkovo 16 veľkých plastových kontajnerov a päť malých kontajnerov. Pri požiari bolo poškodených päť motorových vozidiel. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
„Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie. Požiare sú v štádiu vyšetrovania,“ spresnila Šimková.
