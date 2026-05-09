Osobné priznanie slovenského herca: Pohlcujú ho pochybné myšlienky!

BRATISLAVA - Silné priznanie! Herec Ján Bakala sa otvorene podelil o veľmi osobné myšlienky spojené s otcovstvom, ktoré mnohí rodičia dôverne poznajú. Jeho slová ukazujú, čo všetko mu prebieha hlavou pri pohľade na spiacu dcérku.
Herec Ján Bakala, ktorý je známy zo seriálu Dunaj, k vašim službám, otvorene prehovoril o radostiach, ale aj strachoch, ktoré prináša otcovstvo. Na sociálnej sieti zverejnil nežnú fotografiu so svojou dcérkou, ktorá spokojne spí, no popis k záberu bol oveľa silnejší, než by mnohí čakali.
„Myseľ otca aj keď sa snaží byť prítomný: Ako zarobím peniaze, ako dokážem byť viac doma, ako dokážem, aby mama nemusela ísť nazad do práce, som dobrý otec, som dobrý partner, prosím nerasti tak rýchlo,“ napísal úprimne herec.
Jeho slová nepochybne zarezonovali najmä medzi rodičmi, ktorí sa v jeho pocitoch dokážu ľahko nájsť. Bakala totiž otvorene pomenoval tlak, ktorý prežíva nejeden muž po narodení dieťaťa – zabezpečiť rodinu, tráviť čas doma a zároveň byť dobrým partnerom aj otcom.
Herec sa stal otcom minulý rok v máji. Dcérku mu porodila manželka Claudia a dvojica jej vybrala krásne a vznešené meno Elisabeth Lorelei. Od narodenia si svoje súkromie strážia, no občas na sociálnej sieti dovolí nahliadnuť do rodinného života. Tentoraz však Ján ukázal najmä svoju zraniteľnú stránku.
