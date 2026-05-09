Maďarský milionár, ktorý zbohatol za Orbána, šokuje: Všetok svoj majetok chce dať štátu!

BUDAPEŠŤ - Maďarský milionár Gyula Balásy šokoval, keď počas rozhovoru povedal, že štátu daruje bez nároku na odmenu všetky svoje spoločnosti.
Celkovú hodnotu majetku, ktorého sa vzdáva, odhaduje na 100 až 200 miliárd forintov. Informuje o tom Forbes. Zaväzuje ho k tomu údajne dokument, podľa ktorého má previesť všetky svoje aktíva na štát bez náhrady. Balásy, ktorý sa v médiách neprezentuje často, tieto prekvapivé slová povedal v rozhovore nedávno spustený portál Kontroll.hu, ktorý založil brat víťaza nedávnych volieb Pétera Magyara.
Podľa odhadov Forbes Maďarsko sa Balásy radí medzi 30 najbohatších ľudí u našich južných susedov s čistým majetkom 103,2 miliardy forintov. Miliardárom sa stal počas vlády Viktora Orbána. Od roku 2018 bola jeho skupina hlavným dodávateľom komunikačných služieb pre vládu - navrhovala a realizovala kampane, nakupovala mediálny priestor a do roku 2026 obsluhovala väčšinu ministerstiev, štátnych inštitúcií a štátnych podnikov. Na svedomí má napríklad aj kritizované „modré billboardy“, ktoré niesli heslá ako „Nenechajte Sorosa smiať sa naposledy“, či obrázky bômb s heslom: „Sankcie Bruselu poškodzujú maďarskú ekonomiku“.
Hoci tvrdí, že jeho spoločnosti fungovali v plnom súlade so zákonom, pripustil však, že ich činnosť „presahovala bežné úlohy v oblasti trhovej komunikácie“ a bolo by lepšie, keby ju vykonával „štát“.
Strana Tisza, ktorá vyhrala voľby, sľubuje okrem iného aj vytvorenie „Úradu pre vymáhanie národného majetku“. Balásy však tvrdí, že sa takejto inštitúcie nebojí a trvá na tom, že jeho rozhodnutie nie je pokusom vyhnúť sa zodpovednosti.