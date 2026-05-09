Krst piesne Anity Soul: Sexi Cifrová, Haydu vytasila bomby a... tohto herca nespoznáte!

BRATISLAVA - Speváčka Anita Soul vydala novú pieseň s názvom Som dosť. Pri tejto príležitosti sa stretlo mnoho známych tvárí, aby umelkyňu podporili.
Anita Soul pozvala svojich blízkych, aby spolu s ňou pokrstili jej novú pieseň s názvom Som dosť. V spoločnosti nechýbali viaceré známe tváre, ako napríklad spevák Matúš Yael Kolárovský, speváčka Natália Hatalová, víťazka Ruže Stanka Lučková, moderátorka Diana Hágerová či influencerka Katežinka. Nechýbala ani Laura Vizváryová, ktorá si je s Anitou veľmi blízka.
Krst si nenechala ujsť ani herečka Karin Haydu, ktorej odvážne outfity nie sú cudzie. Ani tentoraz nezostala svojej povesti nič dlžná. Karin si na akciu dala vyzývavý čierny komplet s bombovým výstrihom. V sexi outfite dorazila aj bývalá playmate Eva Cifrová, ktorá mala na sebe priehľadnú blúzku.
Michal Nemtuda, ktorý mal na starosti vizuál klipu, nechýbal tiež. Mnohí by ho dnes s dlhšími vlasmi nespoznali. Jeho, ale aj ostatných známych ľudí, ktorí si prišli vychutnať nezabudnuteľnú atmosféru krstu nájdete v galérii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%