Videli ste už takúto nádheru? Nový gigantický rubín je nielen poriadne ťažký, ale tá farba...

RANGÚN - V oblasti známej bohatými ložiskami drahokamov v Mjanmarsku našli rubín s hmotnosťou 11.000 karátov, čo zodpovedá približne 2,2 kilogramu, uviedla v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne štátne médiá.
Podľa mjanmarského ministerstva informácií sa drahokam našiel v oblasti Mogok pri meste Mandalaj, ktorá patrí medzi najznámejšie svetové centrá ťažby kvalitných rubínov.
Podľa úradov ide o výnimočne veľký a kvalitný kus s purpurovo-červeným sfarbením a žltkastými odtieňmi, čo ho radí medzi najcennejšie nálezy v regióne. Kvalitou by mohol prekonať aj slávny 21.450-karátový rubín objavený v tej istej oblasti v roku 1996.
V Mogoku sa v roku 1990 našiel 496-karátový rubín, v roku 2022 zase 2789-karátový. Tamojšie rubíny typu holubia krv patria na medzinárodných trhoch medzi najdrahšie a predávajú sa za miliónové sumy. Rubín s hmotnosťou 25,59 karátu sa v roku 2015 v Ženeve vydražil za viac ako 30 miliónov dolárov.