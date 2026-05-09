ONLINE Zrážky iránskych a amerických síl v Hormuzskom prielive sa SKONČILI! USA predtým vyradili dva tankery

TEHERÁN - Iránska armáda vyhlásila boje s americkými vojenskými loďami v oblasti Hormuzského prielivu za ukončené. Situácia sa podľa nej už upokojila, uviedla iránska tlačová agentúra Tasním s odvolaním sa na nemenovaný armádny zdroj. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu
ONLINE
6:12 Americké sily dnes zaútočili na dva iránske ropné tankery v Ománskom zálive a vyradili ich z prevádzky, uviedla armáda Spojených štátov. Informuje o tom agentúra AP, ktorá tiež pripomína, že Washington čaká na iránsku odpoveď na svoj najnovší návrh dohody smerujúcej k ukončeniu vojny, ktorú koncom februára rozpútali USA s Izraelom.
Zrážky iránskych a amerických síl v Hormuzskom prielive sa skončili
„Po určitom čase vzájomných ostreľovaní sú boje momentálne zastavené a situácia pokojná,“ povedal zdroj. Najnovšiu eskaláciu podľa Teheránu spustila v stredu streľba ozbrojených síl USA na prázdny ropný tanker plaviaci sa pod iránskou vlajkou. Iránske námorné sily následne reagovali na toto „porušenie prímeria“.
Počas uplynulej noci uskutočnili obe strany konfliktu vzájomné útoky. Irán strieľal na americké vojenské lode a USA zaútočili na ciele na iránskej pevnine. V ďalšej správe agentúry Tasním sa píše, že námorné sily v noci na piatok pri kombinovanom raketovom a dronovom útoku cielili na americké lode ôsmimi raketami s plochou dráhou letu a 24 útočnými dronmi. Jedna raketa a tri drony údajne zasiahli americké torpédoborce a spôsobili požiare. Spojené štáty to dosiaľ nepotvrdili.