Bratislavu čakajú VEĽKÉ dopravné obmedzenia: Dotknú sa D1 smerom na Trnavu aj hlavných ťahov v meste

BRATISLAVA - Diaľnica D1 na obchvate Bratislavy v smere na Trnavu bude v úseku od križovatky s diaľnicou D2 (Pečňa) až po križovatku pri letisku počas večera a noci dočasne uzatvorená. Obmedzenie, ktoré má trvať od 20.00 h do 03.00 h si vyžiada preprava nadrozmerného nákladu. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
„S uzatvorením spomínaného úseku súvisí aj krátkodobé uzatvorenie Ivanskej cesty v blízkosti Letiska M. R. Štefánika, Einsteinovej ulice v úseku medzi Mostom SNP a výstaviskom a tiež diaľnice D1 v smere na diaľnicu D2 v úseku medzi zjazdom na Einsteinovu ulicu a križovatkou s diaľnicou D2,“ upozorňuje polícia.
Tým, ktorí majú plánovaný odlet z Letiska M. R. Štefánika zároveň policajti odporúčajú, aby sa do priestorov letiska dopravili do 19.00 h.