ONLINE Izrael zaútočil na ciele Hizballáhu v Bejrúte! Kuvajt čelí raketovému a dronovému útoku

JERUZALEM - Izraelská armáda oznámila, že v skorých ranných hodinách v sobotu spustila vlnu útokov na libanonskú metropolu Bejrút, ktorých terčom je militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom. Útokom predchádzala výzva obyvateľom viacerých oblastí, aby sa evakuovali, informuje agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
6:54 Irán nedávno odpálil dve balistické rakety smerom na spoločnú americko-britskú vojenskú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne, informoval denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Ani jedna z rakiet nezasiahla cieľ, ktorý sa nachádza približne 4 000 kilometrov od iránskeho územia. Podľa správy však samotný útok naznačuje, že Teherán disponuje raketami s dlhším doletom, než sa doteraz predpokladalo.
6:50 Izraelské letectvo v noci na dnes začalo ďalšiu vlnu úderov na Libanon. Krátko pred tým vydalo výzvu na okamžitú evakuáciu siedmich štvrtí bejrútskeho predmestia Dahíja, píše agentúra AFP. Pri vzdušnom údere na dom v dedine Ghandúríja na juhu krajiny zahynul jeden človek a ďalší dvaja ľudia boli zranení.
6:43 Irán je pripravený zabezpečiť japonským lodiam prechod strategickou trasou pre svetové dodávky palív, uviedol minister zahraničných vecí Abbás Arakčí v rozhovore pre agentúru Kyodo News zverejnenom v sobotu. Píše správa agentúry AFP. Japonsko je závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, pričom väčšina zásielok prechádza cez Hormuzský prieliv.
6:15 Turecko v piatok ostro kritizovalo Izrael za útoky na vojenské tábory v južnej Sýrii a vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby zasiahlo. Píše správa agentúry AFP.
6:12 Ministerstvo financií USA v piatok dočasne uvoľnilo sankcie na iránsku ropu už naloženú na tankeroch, čo predstavuje najnovší krok Washingtonu na zmiernenie výpadkov v dodávkach ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe. Píše správa agentúry AFP. Toto povolenie sa týka predaja iránskej ropy a ďalších ropných produktov, ktoré boli naložené na lode pred 20. marcom, pričom bude platiť do 19. apríla, uviedlo ministerstvo v tlačovom vyhlásení. Faktická blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za bežných okolností prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a plynu, spolu s útokmi na energetickú infraštruktúru v regióne, vyhnali ceny ropy prudko nahor, pripomína AFP.
6:10 Saudská Arábia v sobotu odsúdila izraelské útoky na vojenské tábory v Sýrii a vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby zasiahlo. Píše správa agentúry AFP. Izraelská armáda v piatok informovala, že zasiahla ciele na juhu Sýrie v reakcii na útoky proti drúzskej komunite v provincii Suvajdá.
6:05 Kuvajtská armáda uviedla, že jej systémy protivzdušnej obrany v sobotu reagovali na raketový a dronový útok. Píše s odvolaním sa na agentúru AFP. „Kuvajtská protivzdušná obrana v súčasnosti zasahuje proti nepriateľským raketovým a dronovým hrozbám,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
6:00 Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty zvažujú „postupné ukončenie“ svojej vojenskej operácie na Blízkom východe. Jeho vyjadrenie však pôsobí v rozpore s krokmi jeho vlády, ktorá do regiónu vysiela ďalších vojakov a vojnové lode a zároveň žiada Kongres o ďalších 200 miliárd dolárov (172 miliárd eur) na financovanie vojny, píše agentúra AP.
Útoky na Bejrút
Armáda v stručnom vyhlásení uviedla, že jej sily „v súčasnosti útočia na teroristické ciele organizácie Hizballáh v Bejrúte“. Vojenský hovorca už predtým varoval obyvateľov južných predmestí Bejrútu, ktoré sú baštou Hizballáhu, aby opustili svoje domovy.