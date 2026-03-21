Sobota21. marec 2026, meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik, Benedikt

ONLINE Izrael zaútočil na ciele Hizballáhu v Bejrúte! Kuvajt čelí raketovému a dronovému útoku

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

JERUZALEM - Izraelská armáda oznámila, že v skorých ranných hodinách v sobotu spustila vlnu útokov na libanonskú metropolu Bejrút, ktorých terčom je militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom. Útokom predchádzala výzva obyvateľom viacerých oblastí, aby sa evakuovali, informuje agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Blízkeho východu:

ONLINE

6:54 Irán nedávno odpálil dve balistické rakety smerom na spoločnú americko-britskú vojenskú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne, informoval denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Ani jedna z rakiet nezasiahla cieľ, ktorý sa nachádza približne 4 000 kilometrov od iránskeho územia. Podľa správy však samotný útok naznačuje, že Teherán disponuje raketami s dlhším doletom, než sa doteraz predpokladalo.

6:50 Izraelské letectvo v noci na dnes začalo ďalšiu vlnu úderov na Libanon. Krátko pred tým vydalo výzvu na okamžitú evakuáciu siedmich štvrtí bejrútskeho predmestia Dahíja, píše agentúra AFP. Pri vzdušnom údere na dom v dedine Ghandúríja na juhu krajiny zahynul jeden človek a ďalší dvaja ľudia boli zranení.

6:43 Irán je pripravený zabezpečiť japonským lodiam prechod strategickou trasou pre svetové dodávky palív, uviedol minister zahraničných vecí Abbás Arakčí v rozhovore pre agentúru Kyodo News zverejnenom v sobotu. Píše správa agentúry AFP. Japonsko je závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, pričom väčšina zásielok prechádza cez Hormuzský prieliv.

6:15 Turecko v piatok ostro kritizovalo Izrael za útoky na vojenské tábory v južnej Sýrii a vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby zasiahlo. Píše správa agentúry AFP.

6:12 Ministerstvo financií USA v piatok dočasne uvoľnilo sankcie na iránsku ropu už naloženú na tankeroch, čo predstavuje najnovší krok Washingtonu na zmiernenie výpadkov v dodávkach ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe. Píše správa agentúry AFP. Toto povolenie sa týka predaja iránskej ropy a ďalších ropných produktov, ktoré boli naložené na lode pred 20. marcom, pričom bude platiť do 19. apríla, uviedlo ministerstvo v tlačovom vyhlásení. Faktická blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za bežných okolností prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a plynu, spolu s útokmi na energetickú infraštruktúru v regióne, vyhnali ceny ropy prudko nahor, pripomína AFP.

6:10 Saudská Arábia v sobotu odsúdila izraelské útoky na vojenské tábory v Sýrii a vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby zasiahlo. Píše správa agentúry AFP. Izraelská armáda v piatok informovala, že zasiahla ciele na juhu Sýrie v reakcii na útoky proti drúzskej komunite v provincii Suvajdá.

6:05 Kuvajtská armáda uviedla, že jej systémy protivzdušnej obrany v sobotu reagovali na raketový a dronový útok. Píše s odvolaním sa na agentúru AFP. „Kuvajtská protivzdušná obrana v súčasnosti zasahuje proti nepriateľským raketovým a dronovým hrozbám,“ uviedla armáda vo vyhlásení.

6:00 Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty zvažujú „postupné ukončenie“ svojej vojenskej operácie na Blízkom východe. Jeho vyjadrenie však pôsobí v rozpore s krokmi jeho vlády, ktorá do regiónu vysiela ďalších vojakov a vojnové lode a zároveň žiada Kongres o ďalších 200 miliárd dolárov (172 miliárd eur) na financovanie vojny, píše agentúra AP.

Útoky na Bejrút

 Armáda v stručnom vyhlásení uviedla, že jej sily „v súčasnosti útočia na teroristické ciele organizácie Hizballáh v Bejrúte“. Vojenský hovorca už predtým varoval obyvateľov južných predmestí Bejrútu, ktoré sú baštou Hizballáhu, aby opustili svoje domovy.

Viac o téme: útok IránIzraelBejrútHizballáh
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Prominenti
Veľkolepý návrat Ďurovčíkovho muzikálu! Ôsmy svetadiel rozburácal publikum
Prominenti
Banská Bystrica: Centrom mesta k potoku Bystrička prešiel sprievod s Morenou
Správy

Domáce správy

Známy obchodný reťazec prichádza s novinkami: Už čoskoro ich majú pocítiť aj zákazníci na Slovensku!
Domáce
Toto je TOP 10 miest, ktorých sa denne dotýkame aj stokrát: Hotová LIAHEŇ na baktérie, vnímate riziká?
Domáce
Bezpečnostné opatrenia na Slovensku: Polícia reaguje na požiar v Pardubiciach
Domáce
Vláda chystá výjazdové rokovanie v Nitrianskom kraji: Zameria sa na kľúčové regióny aj spolužitie komunít
Nitra

Zahraničné

Opäť sa poletí k Mesiacu! Raketu už premiestnili na štartovaciu rampu
Zahraničné
Voľby v Slovinsku pod tlakom! Obávajú sa narušenia volebného moratória
Zahraničné
USA vyšetrujú kolumbijského prezidenta Petra: Ide o drogové väzby
Zahraničné
Tragický požiar v kórejskej továrni! Vyžiadal si už desať životov
Zahraničné

Prominenti

Vysmiali dom Tomáša z Mama, ožeň ma: Nakladajú im aj známe tváre... Šťandy, ktoré nič nedokázali!
Domáci prominenti
Rok od smrti maestra Kvietika: Dedičstvo vyvoláva otázky!
Domáci prominenti
Kruté rany osudu pre Halinu Pawlowskú: Dve smrti v rovnaký deň!
Osobnosti
Narodeniny dcérky Cibulkovej: Oslavu v paláci nečakajte... Veľkolepé prekvapenie u nich doma!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Máte len pár minút! TOTO sú tri kroky, ktoré musíte urobiť hneď po JADROVOM útoku, aby ste PREŽILI
Zaujímavosti
Šokujúca spoveď z cely: TOTO je realita ženských väzníc! Napätie tam končí KRVAVÝMI konfliktmi
Zaujímavosti
Vyhadzujete šupky z cibule? Robíte zle, treba s nimi robiť toto - čítajte
vysetrenie.sk
To ČO sa našlo pri garážach? Policajti riešili prípad, s akým sa bežne nestretávajú ani tí NAJSKÚSENEJŠÍ!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
plnielanu.sk
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)

Šport

Neskutočná medailová žatva: Slovensko hneď v prvý deň vybojovalo 14 cenných kovov
Bojové športy
Martin Fehérváry vs. Šimon Nemec: Online prenos zo slovenského mini-súboja v NHL
NHL
Aj tak chcú roztrhať sen Slovenska o MS: Kosovo bez trojice ťahúňov vrátane hviezdneho kapitána
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Dráma pod Zoborom: Prvé štvrťfinále Nitry s Michalovcami rozhodol sporný gól v predĺžení
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Hľadám prácu
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Rady, tipy a triky
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Vzťahy na pracovisku
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Kariérne poradenstvo

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Rady a tipy
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Skladovanie potravín

Technológie

Polícia upozorňuje na nový masívny podvod, ktorý sa rýchlo šíri Slovenskom. Ľuďom chodia e-maily, ktoré ich môžu pripraviť o úspory
Bezpečnosť
Novú vakcínu stačí pichnúť do stehna a srdce po infarkte je ako nové: Prelomový liek saRNA ukázal na myšiach pozitívne výsledky
Veda a výskum
Rusko má v rukách ukradnutý americký nástroj na špehovanie telefónov. Stačí jedna návšteva webu a tvoj mobil môže vyzradiť všetko
Bezpečnosť
AI ti má zjednodušiť život, no môže to dopadnúť zle. Veľký regulačný úrad bije na poplach pred tým, kam to celé smeruje
Technológie

Bývanie

Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2

Pre kutilov

Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Chudnutie a diéty
Ako bezpečne vyradiť cukor z jedálnička bez jojo efektu: Takto sa vyhnete priberaniu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
ONLINE Izrael zaútočil na ciele Hizballáhu v Bejrúte! Kuvajt čelí raketovému a dronovému útoku
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj žiada od USA časový harmonogram: Kremeľ stanovil Kyjevu podmienky
Zahraničné
Náhly obrat kremeľského propagandistu: Ostro zaútočil na Putina! Je to vojnový zločinec a zlodej
Domáce
Toto je TOP 10 miest, ktorých sa denne dotýkame aj stokrát: Hotová LIAHEŇ na baktérie, vnímate riziká?

Ďalšie zo Zoznamu