Izraelský premiér žiada svet o pomoc: Iránske rakety cielili na sväté miesta, režim treba zastaviť

Benjamin Netanjahu (Zdroj: TASR/Ronen Zvulun, Pool Photo via AP)
TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyzval svetových lídrov, aby sa ich krajiny zapojili do spoločnej izraelsko-americkej vojenskej kampane proti Iránu. Poukázal pritom na nedávny raketový útok Iránu, ktorého cieľom bola britsko-americká základňa na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne. Informuje o tom stanica al-Džazíra a spravodajský portál The Times of Israel (TOI).

„Vystrelili medzikontinentálnu balistickú strelu na Diego Garcia...Teraz sú schopní zasiahnuť hlboko do Európy,“ vyhlásil Netanjahu na návšteve juhoizraelského mesta Arad, ktoré v sobotu zasiahli iránske balistické rakety. Podľa stanice Sky News pri tomto útoku nik nezahynul. „Majú v hľadáčiku všetkých. A blokujú medzinárodnú námornú trasu, energetickú trasu a snažia sa vydierať celý svet,“ povedal s odkazom na Hormuzský prieliv. „Je čas, aby sa lídri ostatných krajín pridali,“ konštatoval Netanjahu.

Lídri niektorých krajín sa podľa izraelského premiéra začínajú prikláňať k zapojeniu do kampane v Iráne, pričom neuviedol, o ktoré krajiny ide, no podľa neho je potrebné viac. TOI pripomína, že americký prezident Donald Trump od začiatku vojny v Iráne opakovane kritizuje nedostatok medzinárodnej podpory pre túto operáciu. Izraelský premiér zároveň obvinil Irán z cielenia na civilistov a odsúdil iránske útoky na Jeruzalem. Irán podľa jeho slov odpálil rakety, ktoré dopadli neďaleko posvätných miest - mešity al-Aksá, Múru nárekov a Chrámu Božieho hrobu. „Zázrakom sa im nič nestalo, no cielili na posvätné miesta troch hlavných monoteistických náboženstiev,“ uviedol.

Na novinársku otázku, aká bude jeho reakcia na iránske útoky na izraelských civilistov, Netanjahu povedal: „Odpovedáme veľkou silou, no nie na civilistov. Ideme po režime.“ Izrael sa podľa neho zameriava na iránske Revolučné gardy, jej lídrov, zariadenia a ich majetok. Mesto Arad v nedeľu navštívil aj izraelský minister obrany Jisrael Kac, ktorý vyhlásil, že ak bude Irán útočiť na civilistov, Izrael ho zasiahne „tak silno, že sa ocitne o desaťročia späť“.

