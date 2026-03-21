Útok na izraelský zbrojársky priemysel v Česku! Orbán reaguje

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril podporu a solidaritu českému premiérovi Andrejovi Babišovi a českému ľudu po požiari haly v Pardubiciach, pre ktorý Babiš zrušil svoju účasť na sobotňajšej Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) Hungary. Podľa servera 24.hu to uviedol maďarský premiér v sobotu na Facebooku, informuje spravodajca v Budapešti.
Orbán vo zverejnenom videu poznamenal, že s vojnou na Blízkom východe sa terorizmus objavil aj na miestach, kde sme ho neočakávali. „Preto som sa v noci poradil s našimi predstaviteľmi národnej bezpečnosti a medzinárodnú skupinu zodpovednú za teroristický útok v Českej republike sme vyhlásili za teroristickú organizáciu. Ak niektorý z jej členov vstúpi do Maďarska, okamžite ho zatkneme,“ dodal.
Maďarský premiér skupinu konkrétne nemenoval, ale v piatok sa k zodpovednosti za akciu prihlásila skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Orbán ďalej oznámil, že po energetických zariadeniach vláda pristúpila k posilneniu aj ochrany podnikov obranného priemyslu.