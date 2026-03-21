MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj žiada od USA časový harmonogram: Kremeľ stanovil Kyjevu podmienky

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že vyjednávači Kyjeva sa v sobotu na schôdzke v USA budú snažiť získať od amerických emisárov jasnejšie informácie o ďalšom kole trojstranných rokovaní s Ruskom, ktoré boli odložené pre vojnu v Iráne. Situáciu sledujeme online.
6:10 Drony zaútočili v noci na Saratovskú a Samarskú oblasť v Rusku. Útoky boli zamerané na mestá Saratov, Engels a Togliatti, v ktorých sa nachádzajú kľúčové ruské vojenské a priemyselné aktíva.
6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Kyjev pracuje na infiltrácii do ruskej štátom podporovanej komunikačnej aplikácie Max. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že ruské vedenie nalieha na svojich občanov, aby z bezpečnostných dôvodov prestali používať zahraničné platformy.
Chcú jasné dátumy
„Chceme jasné dátumy – aspoň približné. Každý chápe, že situácia na Blízkom východe, vojna, ovplyvňuje odklad tohto termínu,“ povedal Zelenskyj novinárom vrátane agentúry AFP. Dodal, že ukrajinskí predstavitelia na sobotných rokovaniach v Spojených štátoch budú diskutovať aj o nedávnom „nebezpečnom“ rozhodnutí USA zmierniť niektoré sankcie voči ruskému energetickému sektoru.
Spojené štáty vo štvrtok 12. marca v snahe stabilizovať svetové trhy s energiami povolili krajinám na 30 dní nakupovať ruskú ropu už naloženú na tankeroch na mori. Podľa ruského vyslanca Kirilla Dmitrijeva, ktorý v stredu na túto tému rokoval s americkými predstaviteľmi na Floride, sa táto výnimka dotkne asi 100 miliónov barelov ruskej ropy. Predseda Európskej rady António Costa, ako aj viacerí európski politici označili toto rozhodnutie USA za veľmi znepokojujúce.
„Zvyšovanie ekonomického tlaku na Rusko je zásadné pre to, aby pristúpilo na seriózne rokovania o spravodlivom a trvalom mieri,“ napísal Costa na sociálnej sieti X. Oslabovanie sankcií zvyšuje príjmy Ruska, ktoré využíva pre vedenie vojny proti Ukrajine, dodal. „Rozhodnutie je, samozrejme, na Spojených štátoch, ale náš postoj je jasný. Všetci partneri (Ukrajiny) by mali udržiavať tlak na Rusko a jeho vojnovú pokladnicu,“ uviedol hovorca britského premiéra Keira Starmera. „Uvoľňovať teraz z akéhokoľvek dôvodu protiruské sankcie je chyba,“ vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz.