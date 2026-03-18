MIMORIADNY ONLINE Krvavý nálet na Krasnodar si vyžiadal obeť: Rusko plánuje osídliť trosky na Ukrajine

MOSKVA - Rusko predpokladá, že na teraz okupované územia na Ukrajine sa do roku 2045 nasťahuje takmer 114-tisíc ľudí. Vyplýva to podľa ruského denníka Vedomostiz rozvojových plánov, ktoré spoločne vypracovali ruská rozvojová banka (VEB) a ruský inštitút územného plánovania. Situáciu sledujeme online.
7:42 Útok dronom na ruské Krasnodar zabil 1 osobu a poškodil viacero bytových domov, uviedol starosta. Nočný útok dronom na Krasnodar zabil jednu osobu po tom, ako dron narazil do bytu v viacpodlažnej obytnej budove, uviedol starosta Jevgenij Filippov 18. marca. Viacnásobné výpadky elektriny boli hlásené aj v niekoľkých štvrtiach.
Vládne plány sa týkajú Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré Rusko považuje za svoje a ktoré teraz čiastočne okupuje. Ruský štatistický úrad neposkytuje aktuálne údaje o počte obyvateľov v ,,nových regiónoc,,. Na konci minulého roka bolo pod ruskou okupáciou približne 116.000 kilometrov štvorcových ukrajinského územia, vyplýva z informácií analytického projektu DeepState, pokladaného za blízky ukrajinskej armáde.
Ruské sily v týchto oblastiach opakovane používali taktiku spálenej krajiny a porovnali so zemou domy aj kritickú infraštruktúru. Zanechali tak drvivú väčšinu okupovaných území v troskách, často bez prístupu k elektrine alebo k tečúcej vode, píše ukrajinský server Kyiv Independent.
Rusko má podľa štátnej rozvojovej korporácie v úmysle postaviť na okupovaných ukrajinských územiach viac ako 13 miliónov metrov štvorcových bytov, cez 140 materských škôl, niekoľko desiatok škôl a asi 100 zdravotníckych zariadení. Ruská vláda má tiež v úmysle postaviť prístavy a móla a zrekonštruovať štyri letiská.
Príkladom ruskej takzvanej rekonštrukcie je Mariupol, ktorý ruské sily plne okupujú od 20. mája 2022, pripomína Kyiv Independent. Počas dobývania mesta na juhovýchode Ukrajiny ruské jednotky zaútočili na miestne divadlo, v ktorom sa ukrývali civilisti, a zabili na 600 ľudí, vrátane detí. Divadlo bolo znovu otvorené v decembri 2025, pričom ruské úrady túto udalosť mohutne propagovali v médiách. Za posledné štyri roky okupačná správa zbúrala viac ako 360 zničených bytových domov a začala stavať byty na hypotéku pre ruských občanov. Nové domy sú však podľa ukrajinského servera väčšinou prázdne.