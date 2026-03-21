USA vyšetrujú kolumbijského prezidenta Petra: Ide o drogové väzby

WASHINGTON – Kolumbijský prezident Gustavo Petro, ktorý má dlhodobo napäté vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, čelí vyšetrovaniu zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní, informovala v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na denník The New York Times.
Podľa informácií denníku na vyšetrovaní spolupracuje americký Úrad pre boj proti drogám (DEA) a vyšetrovacia jednotka ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS). DEA odmietla pre agentúru AFP komentovať pravdivosť týchto informácií. Zdroj oboznámený s vyšetrovaním však uviedol, že Petro sa objavil aj v iných prípadoch týkajúcich sa obchodovania s drogami, pričom sa neočakáva, že by v blízkej dobe mali byť vznesené obvinenia.
Vzťahy medzi Washingtonom a Bogotou
Vzťahy medzi Washingtonom a Bogotou sa výrazne zhoršili po návrate Trumpa do úradu pred 14 mesiacmi. Americký prezident a Petro sa dostali do konfliktu najmä pre Trumpovu imigračnú politiku a neskôr pre jeho vojenské operácie proti plavidlám podozrivým z pašovania drog. Obaja lídri si vymenili verejné urážky. Počas návštevy New Yorku na Valnom zhromaždení OSN sa Petro dokonca zúčastnil pouličného protestu, kde vyzval amerických vojakov, aby „neuposlúchli“ Trumpove rozkazy.
Americké ministerstvo zahraničných vecí následne Petrovi zrušilo víza a uvalilo naňho sankcie. Trump tiež pohrozil útokmi proti kartelom na území Kolumbie a po zosadení venezuelského lídra naznačil, že Petro by mohol byť ďalší na rade. Vo februári sa však obaja prezidenti stretli v Bielom dome a dohodli sa na spolupráci v boji proti drogám. Petro tento týždeň uviedol, že mu obnovili víza.
Petro už čelil obvineniam z väzieb na obchodovanie s drogami aj vo svojej krajine. Kolumbijskí prokurátori uviedli, že prezidentov syn priznal, že nelegálne finančné prostriedky pomohli financovať Petrovu volebnú kampaň v roku 2022. Prezident tvrdí, že sa stal terčom sprisahania zo strany drogových kartelov s cieľom poškodiť jeho politickú kariéru. „Nikdy v živote som nehovoril s drogovým dílerom,“ napísal v piatok na sociálnej sieti X. „Vždy som manažérom kampane hovoril, aby neprijímali dary od bankárov ani obchodníkov s drogami,“ dodal.