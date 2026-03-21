Toto je TOP 10 miest, ktorých sa denne dotýkame aj stokrát: Hotová LIAHEŇ na baktérie, vnímate riziká?

BRATISLAVA - Tipovali by ste, že najšpinavejšími vecami v kancelárii alebo v domácnosti budú toaletná doska, odtok vo vani či zanesený filter v práčke? Výber toho najväčšieho "sídliska baktérií" vás vyvedie z omylu. Pre "hygienikov" bude zrejme výstražným znamením aj to, že množstva z týchto vecí sa dotýkame denne aj niekoľkokrát za hodinu.
1. Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač patrí medzi najčastejšie používané predmety v domácnosti. Prechádza z ruky do ruky a často ho používame pri jedle či s neumytými rukami. Medzery medzi tlačidlami sú ideálnym miestom na hromadenie baktérií, prachu a zvyškov jedla. V hoteloch sa dokonca považuje za jeden z najšpinavších predmetov na izbe. Existujú domácnosti, ktoré tieto záležitosti "riešia" obalením celého diaľkového ovládania do priesvitného igelitového vrecka a používajú ho takto.
2. Klávesnica počítača
Klávesnica je doslova lapač nečistôt. Medzi klávesmi sa zachytávajú omrvinky, prach, kožné bunky aj baktérie z rúk. Výskumy ukázali, že niektoré kancelárske klávesnice môžu obsahovať viac baktérií než záchodová doska, najmä ak ich používa viac ľudí.
3. Obrazovka smartfónu
Smartfón držíme v rukách desiatky až stovky krát denne. Pokladáme ho na rôzne povrchy, nosíme vo vreckách a často ho používame aj na toalete. Obrazovka preto môže obsahovať množstvo baktérií, ktoré sa následne dostávajú späť na ruky alebo k tvári. Základom je nechytať sa tváre či okolia úst, ak sme už prišli do kontaktu s týmito povrchmi.
4. Kľučky na dverách
Kľučiek sa dotýka každý člen domácnosti, kolega v kancelárii a aj návštevy. V priebehu dňa na nich zostávajú baktérie prenesené z rúk, čo z nich robí jedno z hlavných miest šírenia infekcií.
5. Počítačová myš
Podobne ako klávesnica, aj myš sa používa neustále. Mastnota z rúk, prach a baktérie sa postupne usádzajú na jej povrchu. V kanceláriách, kde sa zariadenia zdieľajú, môže byť kontaminácia ešte vyššia.
6. Kuchynská hubka na riad
Hubka je vlhká a často obsahuje zvyšky jedla, čo vytvára ideálne prostredie pre rozmnožovanie baktérií. Kuchynské linky nie sú výnimkami ani na pracovisku. V dreze sa nachádza aj týždne používaná hubka. Pravidelné vymieňanie alebo dezinfekcia je preto kľúčová.
7. Vypínače svetla
Dotýkame sa ich niekoľkokrát denne, no pri upratovaní na ne často zabúdame. Práve preto sa na nich postupne hromadia baktérie a nečistoty.
8. Pracovný stôl
Na pracovnom stole sa hromadia dokumenty, počítače a telefóny. Ak sa povrch pravidelne nedezinfikuje, môže sa na ňom hromadiť množstvo baktérií z potravín aj rúk. Niektorí na týchto stoloch zvyknú aj obedovať, čo len zvyšuje riziko infekcie.
9. Kancelársky telefón
V niektorých prípadoch síce ide už o retro prežitok, no vo viacerých firmách sa ešte stále využívajú pracovné telefóny. Používa ich viac ľudí v kancelárii. Zariadenie sa pritom dostáva blízko úst a tváre, čo zvyšuje riziko prenosu baktérií.
10. Kreditné karty a hotovosť
Platobné karty aj bankovky prechádzajú rukami množstva ľudí. Pri každodennom používaní tak zbierajú baktérie z rôznych prostredí – od obchodov až po verejnú dopravu. Kartu navyše v pravidelných intervaloch vkladáme do automatu, v ktorom už bolo vložených príliš veľké množstvo ďalších iných kariet.
Ako znížiť riziko?
Odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých zásad:
- pravidelne si umývať ruky,
- dezinfikovať často používané predmety,
- čistiť elektroniku špeciálnymi utierkami,
- a nezabúdať na predmety, ktoré si pri upratovaní bežne nevšímame.
Aj malé zmeny v hygiene môžu výrazne obmedziť množstvo baktérií, s ktorými prichádzame denne do kontaktu.