Rok od smrti maestra Kvietika: Dedičstvo vyvoláva otázky!

BRATISLAVA - Presne pred rokom odišiel do hereckého neba nezabudnuteľný umelec Štefan Kvietik (†90). Krátko pred jeho smrťou sa rozhodol skončiť s herectvom a väčšinu času trávil vo svojej honosnej vile v lukratívnej časti Bratislavy. Komu dnes patrí tento bratislavský dom s rozľahlou záhradou?

Štefan Kvietik patril k silnej hereckej generácii. Vo svojom súkromí prežil s manželkou Evou, s ktorou sa zoznámil ešte počas štúdia, viac než 66 rokov. Spoločne vychovali tri deti – dcéry Ľubicu a Ivicu a syna Martina. Rodinné zázemie, ktoré si vybudovali, bolo pre herca miestom stability a pokoja. Často ho prirovnával k svojmu "malému javisku", kde sa všetko točilo okolo lásky, porozumenia a vzájomnej podpory. Svojím deťom kedysi povedal: „Sú naším potešením a svetielkami radosti.“

So svojimi dcérami mal Kvietik výborný vzťah, no so synom Martinom boli vzťahy napäté. Martin, ktorého syn Matúš sa rozhodol ísť v šľapajach svojho slávneho deda a stal sa hercom – objavil sa vo viacerých seriáloch, naposledy v markizáckom Dunaji a jojkárskej Nemocnici a je stálicou na divadelných doskách – sa s otcom už viac ako päť rokov nebaví. V roku 2020 bol Martin Kvietik obvinený z prijímania úplatkov a podplácania v súvislosti s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ďalšími kauzami týkajúcimi sa eurofondov a pozemkového fondu. Po dvoch rokoch vo vyšetrovacej väzbe sa dostal na slobodu.

PÁN HEREC dohral, na divadlo mal ťažké srdce: Pritom sa mu dnes nikto nevyrovná!
POSLEDNÁ ROZLÚČKA so Štefanom Kvietikom (†90): Vyprevádza ho ČESTNÁ STRÁŽ aj horská služba!
Slová Roba Grigorova o Kvietikovi lámu srdce: Lepšie to napísať nemohol...
Tisícky odkazov Štefanovi Kvietikovi na ceste do neba: NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH, píšu ľudia
Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Veľkolepý návrat Ďurovčíkovho muzikálu! Ôsmy svetadiel rozburácal publikum
Banská Bystrica: Centrom mesta k potoku Bystrička prešiel sprievod s Morenou
Toto je TOP 10 miest, ktorých sa denne dotýkame aj stokrát: Hotová LIAHEŇ na baktérie, vnímate riziká?
Bezpečnostné opatrenia na Slovensku: Polícia reaguje na požiar v Pardubiciach
Prezident Pellegrini zverejnil výplatnú pásku: Aj mňa sa dotkla konsolidácia, tvrdí! O koľko mu klesol príjem?
Vláda chystá výjazdové rokovanie v Nitrianskom kraji: Zameria sa na kľúčové regióny aj spolužitie komunít
Voľby vo Francúzsku bavia internet: Mená kandidátov, ktoré znejú ako z učebnice dejepisu
Británia dala USA zelenú na útoky: Z jej základní môžu zasiahnuť iránske miesta, odkiaľ lietajú rakety na lode v Hormuze
Trump odmietol prímerie s Iránom: USA majú podľa neho vo vojne jasnú prevahu
Škandál na škole: Tajomníčka sa vyspala s tínedžerom (13)! Tvrdila, že má väčší penis ako jej manžel
Rok od smrti maestra Kvietika: Dedičstvo vyvoláva otázky!
Kruté rany osudu pre Halinu Pawlowskú: Dve smrti v rovnaký deň!
Narodeniny dcérky Cibulkovej: Oslavu v paláci nečakajte... Veľkolepé prekvapenie u nich doma!
Tragická smrť známej influencerky (†23) v Thajsku: Jej mame hrozia miliónové dlhy!
Šokujúca spoveď z cely: TOTO je realita ženských väzníc! Napätie tam končí KRVAVÝMI konfliktmi
Vyhadzujete šupky z cibule? Robíte zle, treba s nimi robiť toto - čítajte
To ČO sa našlo pri garážach? Policajti riešili prípad, s akým sa bežne nestretávajú ani tí NAJSKÚSENEJŠÍ!
Vytiahla z nich MAJLAND a zničila im životy: Spoveď podvodníčky, ktorá presne vedela, čo chcú ZÚFALÍ muži počuť
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)

Neskutočná medailová žatva: Slovensko hneď v prvý deň vybojovalo 14 cenných kovov
Martin Fehérváry vs. Šimon Nemec: Online prenos zo slovenského mini-súboja v NHL
Aj tak chcú roztrhať sen Slovenska o MS: Kosovo bez trojice ťahúňov vrátane hviezdneho kapitána
VIDEO Dráma pod Zoborom: Prvé štvrťfinále Nitry s Michalovcami rozhodol sporný gól v predĺžení
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Cesta do práce nemusí byť „zabitý" čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Novú vakcínu stačí pichnúť do stehna a srdce po infarkte je ako nové: Prelomový liek saRNA ukázal na myšiach pozitívne výsledky
Rusko má v rukách ukradnutý americký nástroj na špehovanie telefónov. Stačí jedna návšteva webu a tvoj mobil môže vyzradiť všetko
AI ti má zjednodušiť život, no môže to dopadnúť zle. Veľký regulačný úrad bije na poplach pred tým, kam to celé smeruje
CO2 už nemusí byť len odpad: Vedci našli spôsob, ako ho efektívnejšie premeniť na palivo
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2

Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Snúbenica Janka Ďuricu, Diana Kačurová porodila: Bábätko dostalo krásne meno, do rodiny pribudol malý parťák
Toto je TOP 10 miest, ktorých sa denne dotýkame aj stokrát: Hotová LIAHEŇ na baktérie, vnímate riziká?
Škandál na škole: Tajomníčka
Čakala lahodnú chuť jedla: Sabrina pocítila namiesto toho krv! Žene naservírovali žiletku
Ostré slová českého premiéra zbrojovkám: Zabezpečte si materiál! Reaguje aj Slovensko

