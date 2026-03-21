Rok od smrti maestra Kvietika: Dedičstvo vyvoláva otázky!

BRATISLAVA - Presne pred rokom odišiel do hereckého neba nezabudnuteľný umelec Štefan Kvietik (†90). Krátko pred jeho smrťou sa rozhodol skončiť s herectvom a väčšinu času trávil vo svojej honosnej vile v lukratívnej časti Bratislavy. Komu dnes patrí tento bratislavský dom s rozľahlou záhradou?
Štefan Kvietik patril k silnej hereckej generácii. Vo svojom súkromí prežil s manželkou Evou, s ktorou sa zoznámil ešte počas štúdia, viac než 66 rokov. Spoločne vychovali tri deti – dcéry Ľubicu a Ivicu a syna Martina. Rodinné zázemie, ktoré si vybudovali, bolo pre herca miestom stability a pokoja. Často ho prirovnával k svojmu "malému javisku", kde sa všetko točilo okolo lásky, porozumenia a vzájomnej podpory. Svojím deťom kedysi povedal: „Sú naším potešením a svetielkami radosti.“
So svojimi dcérami mal Kvietik výborný vzťah, no so synom Martinom boli vzťahy napäté. Martin, ktorého syn Matúš sa rozhodol ísť v šľapajach svojho slávneho deda a stal sa hercom – objavil sa vo viacerých seriáloch, naposledy v markizáckom Dunaji a jojkárskej Nemocnici a je stálicou na divadelných doskách – sa s otcom už viac ako päť rokov nebaví. V roku 2020 bol Martin Kvietik obvinený z prijímania úplatkov a podplácania v súvislosti s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ďalšími kauzami týkajúcimi sa eurofondov a pozemkového fondu. Po dvoch rokoch vo vyšetrovacej väzbe sa dostal na slobodu.