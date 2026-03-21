Náhly obrat kremeľského propagandistu: Ostro zaútočil na Putina! Je to vojnový zločinec a zlodej

BERLÍN - Muž, ktorý roky stál na strane Kremľa, náhle otočil. Vo verejnom odkaze ostro zaútočil na Vladimira Putina a vyzval na jeho odstúpenie.
Nečakaný obrat v tábore Kremľa
Ruský právnik a bloger Ilja Remeslo, dlhodobo známy podporou režimu, prekvapil ostrým vystúpením proti Vladimir Putin. Ako píše denník Bild, na svojom telegramovom kanáli zverejnil text, ktorý ide ďaleko za hranice bežnej kritiky v Rusku.
Pred približne 90-tisíc sledovateľmi vyhlásil, že Putin podľa neho stratil legitimitu a nemal by ďalej stáť na čele krajiny. Zároveň ho označil za „vojnového zločinca a zlodeja“ a vyzval na jeho odchod z funkcie.
„Systém je prehnitý zvnútra“
Remeslo vo svojom texte nešetril ani širší politický systém. Tvrdí, že Rusko sa dostalo do slepej uličky, za ktorú nesie zodpovednosť práve prezident.
Podľa jeho slov vojna na Ukrajine poškodzuje krajinu ekonomicky aj spoločensky a zároveň vedie k potláčaniu médií a internetu. Putin je podľa neho obklopený ľuďmi, ktorí mu nehovoria pravdu a len potvrdzujú jeho názory.
„Absolútna moc vedie k absolútnej korupcii,“ uvádza Remeslo. Konflikt na Ukrajine označil za operáciu, ktorá sa vymkla spod kontroly a priniesla obrovské straty na životoch – hovorí o miliónoch obetí. Zároveň varoval, že celý systém môže skolabovať, pretože „je prehnitý zvnútra“.
Výzva na súd a tvrdé slová aj v zahraničí
Svoje stanovisko zopakoval aj v rozhovore pre The Guardian. „Vladimir Putin by mal odstúpiť a postaviť sa pred súd ako vojnový zločinec,“ vyhlásil.
Zároveň dodal, že ruský prezident podľa neho zničil všetko, čoho sa dotkol. „Krajina sa doslova rozpadá,“ povedal.
Podozrenia a reakcie opozície
Takýto ostrý útok z prostredia, ktoré bolo doteraz lojálne Kremľu, vyvolal otázky. Ruské súdy totiž v minulosti trestali aj miernejšie prejavy kritiky.
Bývalý spolupracovník zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného, Leonid Volkov, upozornil, že za Remeslovým vystúpením môže byť iný zámer. „Ilja Remeslo nerobí nič bez dôvodu a nikdy bez povolenia,“ napísal na sieti X. Podľa neho nie je pravdepodobné, že by šlo o spontánnu zmenu názoru.
Hospitalizácia v psychiatrickej liečebni
Krátko po zverejnení jeho vyjadrení prišla ďalšia správa. Podľa denníka Fontanka bol Remeslo v Petrohrade prijatý do psychiatrickej kliniky.
Dôvody hospitalizácie zatiaľ nie sú známe. Zariadenie však potvrdilo, že pacient s jeho menom môže prijímať balíky. Agentúra Reuters tieto informácie zatiaľ nedokázala nezávisle overiť.
Historické paralely z čias ZSSR
Používanie psychiatrie voči kritikom režimu má v Rusku temnú minulosť. V období vlády Josif Stalin bolo bežné, že nepohodlní ľudia končili v liečebniach na dlhé roky.
Aj dnes sa podľa niektorých pozorovateľov objavujú obavy, že podobné praktiky sa v modernej podobe vracajú.