Náhly obrat kremeľského propagandistu: Ostro zaútočil na Putina! Je to vojnový zločinec a zlodej

Vladimir Putin na každoročnej tlačovej konferencii. (Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Bednyakov)
BERLÍN - Muž, ktorý roky stál na strane Kremľa, náhle otočil. Vo verejnom odkaze ostro zaútočil na Vladimira Putina a vyzval na jeho odstúpenie.

Nečakaný obrat v tábore Kremľa

Ruský právnik a bloger Ilja Remeslo, dlhodobo známy podporou režimu, prekvapil ostrým vystúpením proti Vladimir Putin. Ako píše denník Bild, na svojom telegramovom kanáli zverejnil text, ktorý ide ďaleko za hranice bežnej kritiky v Rusku.

Pred približne 90-tisíc sledovateľmi vyhlásil, že Putin podľa neho stratil legitimitu a nemal by ďalej stáť na čele krajiny. Zároveň ho označil za „vojnového zločinca a zlodeja“ a vyzval na jeho odchod z funkcie.

„Systém je prehnitý zvnútra“

Remeslo vo svojom texte nešetril ani širší politický systém. Tvrdí, že Rusko sa dostalo do slepej uličky, za ktorú nesie zodpovednosť práve prezident.

Podľa jeho slov vojna na Ukrajine poškodzuje krajinu ekonomicky aj spoločensky a zároveň vedie k potláčaniu médií a internetu. Putin je podľa neho obklopený ľuďmi, ktorí mu nehovoria pravdu a len potvrdzujú jeho názory.

„Absolútna moc vedie k absolútnej korupcii,“ uvádza Remeslo. Konflikt na Ukrajine označil za operáciu, ktorá sa vymkla spod kontroly a priniesla obrovské straty na životoch – hovorí o miliónoch obetí. Zároveň varoval, že celý systém môže skolabovať, pretože „je prehnitý zvnútra“.

Výzva na súd a tvrdé slová aj v zahraničí

Svoje stanovisko zopakoval aj v rozhovore pre The Guardian. „Vladimir Putin by mal odstúpiť a postaviť sa pred súd ako vojnový zločinec,“ vyhlásil.

Zároveň dodal, že ruský prezident podľa neho zničil všetko, čoho sa dotkol. „Krajina sa doslova rozpadá,“ povedal.

Podozrenia a reakcie opozície

Takýto ostrý útok z prostredia, ktoré bolo doteraz lojálne Kremľu, vyvolal otázky. Ruské súdy totiž v minulosti trestali aj miernejšie prejavy kritiky.

Bývalý spolupracovník zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného, Leonid Volkov, upozornil, že za Remeslovým vystúpením môže byť iný zámer. „Ilja Remeslo nerobí nič bez dôvodu a nikdy bez povolenia,“ napísal na sieti X. Podľa neho nie je pravdepodobné, že by šlo o spontánnu zmenu názoru.

Hospitalizácia v psychiatrickej liečebni

Krátko po zverejnení jeho vyjadrení prišla ďalšia správa. Podľa denníka Fontanka bol Remeslo v Petrohrade prijatý do psychiatrickej kliniky.

Dôvody hospitalizácie zatiaľ nie sú známe. Zariadenie však potvrdilo, že pacient s jeho menom môže prijímať balíky. Agentúra Reuters tieto informácie zatiaľ nedokázala nezávisle overiť.

Historické paralely z čias ZSSR

Používanie psychiatrie voči kritikom režimu má v Rusku temnú minulosť. V období vlády Josif Stalin bolo bežné, že nepohodlní ľudia končili v liečebniach na dlhé roky.

Aj dnes sa podľa niektorých pozorovateľov objavujú obavy, že podobné praktiky sa v modernej podobe vracajú.

Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Veľkolepý návrat Ďurovčíkovho muzikálu! Ôsmy svetadiel rozburácal publikum
Banská Bystrica: Centrom mesta k potoku Bystrička prešiel sprievod s Morenou
Toto je TOP 10 miest, ktorých sa denne dotýkame aj stokrát: Hotová LIAHEŇ na baktérie, vnímate riziká?
Bezpečnostné opatrenia na Slovensku: Polícia reaguje na požiar v Pardubiciach
Prezident Pellegrini zverejnil výplatnú pásku: Aj mňa sa dotkla konsolidácia, tvrdí! O koľko mu klesol príjem?
Vláda chystá výjazdové rokovanie v Nitrianskom kraji: Zameria sa na kľúčové regióny aj spolužitie komunít
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)

Neskutočná medailová žatva: Slovensko hneď v prvý deň vybojovalo 14 cenných kovov
Martin Fehérváry vs. Šimon Nemec: Online prenos zo slovenského mini-súboja v NHL
Aj tak chcú roztrhať sen Slovenska o MS: Kosovo bez trojice ťahúňov vrátane hviezdneho kapitána
VIDEO Dráma pod Zoborom: Prvé štvrťfinále Nitry s Michalovcami rozhodol sporný gól v predĺžení
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Cesta do práce nemusí byť „zabitý" čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Novú vakcínu stačí pichnúť do stehna a srdce po infarkte je ako nové: Prelomový liek saRNA ukázal na myšiach pozitívne výsledky
Rusko má v rukách ukradnutý americký nástroj na špehovanie telefónov. Stačí jedna návšteva webu a tvoj mobil môže vyzradiť všetko
AI ti má zjednodušiť život, no môže to dopadnúť zle. Veľký regulačný úrad bije na poplach pred tým, kam to celé smeruje
CO2 už nemusí byť len odpad: Vedci našli spôsob, ako ho efektívnejšie premeniť na palivo
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2

Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Snúbenica Janka Ďuricu, Diana Kačurová porodila: Bábätko dostalo krásne meno, do rodiny pribudol malý parťák
