Praktiky ako za éry Sovietskeho zväzu? Provládny bloger ostro kritizoval Putina, skončil na psychiatrii!

MOSKVA - Ruského provládneho blogera Iľju Remesla, ktorý začiatkom týždňa ostro kritizoval prezidenta Vladimira Putina, hospitalizovali v psychiatrickej nemocnici v Petrohrade, informovala vo štvrtok stanica Deutsche Welle.

Remeslo je bývalý člen Verejnej komory Ruska a právnik, ktorý dlhodobo podporoval vedenie krajiny a kritizoval opozíciu. V minulosti sa podieľal aj na udaniach proti nebohému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a jeho spolupracovníkom. Začiatkom tohto týždňa - 17. a 18. marca - však Remeslo na sociálnych sieťach nečakane zverejnil sériu príspevkov, v ktorých ostro kritizoval Kremeľ. Vojnu na Ukrajine označil za „slepú uličku“ a vyzval na súdne stíhanie Putina ako „nelegitímneho prezidenta“. Jeho vyjadrenia vyvolali výraznú odozvu v proruských kruhoch a medzi provojnovými tzv. Z blogermi.

Hospitalizácia by bola efektívny spôsob riešenia krízy

Niektorí ich predstavitelia tieto výroky ostro odsúdili, pričom zazneli aj špekulácie, že Remeslov účet napadli hekeri. Ten to však poprel. Novinár Alexandr Pľuščev, ktorý s Remeslom robil rozhovor 18. marca, uviedol, že prípadná hospitalizácia by mohla byť pre ruské úrady „efektívnym spôsobom riešenia (vzniknutej) krízy“. Zároveň však dodal, že bloger pri rozhovore s ním pôsobil príčetne a nerozprával nezmysly.

Za éry Sovietskeho zväzu dochádzalo k systematickej praxi „zneužívania psychiatrie na politické účely“, keď boli disidenti - kritici režimu, aktivisti, veriaci či ľudia snažiaci sa emigrovať - často označení za psychicky chorých a násilne umiestňovaní do psychiatrických liečební. Sovietsky režim vychádzal z predstavy, že odpor voči „socialistickému systému“ je sám osebe znakom duševnej poruchy. V týchto tzv. špeciálnych nemocniciach boli podmienky podobné väzniciam a pacienti sa museli podrobiť nútenej liečbe vrátane užívania silných liekov.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinPsychiatriaZ bloger
Súvisiace články

MIMORIADNY ONLINE Napätie okolo
MIMORIADNY ONLINE Napätie okolo Ukrajiny rastie: EÚ tlačí na Orbána, Rusko neustupuje a trojstranné rokovania stoja
Na snímke zľava producent
Rusko kritizuje Oscarový dokument: Film Pán Nikto údajne zneužíva zábery detí bez súhlasu rodičov
Dmitrij Peskov
Kremeľ zvažuje radikálny krok: Rusko môže úplne zastaviť dodávky plynu do Európy už v najbližších dňoch!
Macron privíta v Paríži
Macron privíta v Paríži Zelenského: Hovoriť budú o zvyšovaní tlaku na Rusko a ďalšej podpore Ukrajiny
Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
Firmy už vraj špekulujú! Na príplatkoch cez sviatky majú zamestnanci zarobiť: Dá sa to ale obísť, TAKTO vám nedajú nič
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva
Obyvateľov obce pri Bratislave vystrašila šelma: Mysleli si, že ide o rysa, skutočnosť však bola ešte ŠOKUJÚCEJŠIA
Premiér Fico: Pôžička EÚ pre Ukrajinu aj dodávky ropy ostávajú zablokované, Slovensko vyhlásilo ropnú núdzu
USA zasiahla nezvyčajne skorá vlna horúčav: V štáte Arizona namerali marcový teplotný rekord
Členské štáty EÚ na summite v Bruseli odsúdili útoky v Libanone
Lídri EÚ odmietli výzvu Trumpa na riešenie Hormuzského prielivu
Veľký krok Vášáryovej: 12 rokov po smrti manžela predala dom plný spomienok! Kde dnes žije?
Dráma na diaľnici D4: Televízii JOJ zhorelo pojazdné štúdio... Škoda 150-tisíc eur!
Rozvod českého herca: Urobil som zo seba kus handry!
Asistentka Borisa Kollára na starých FOTO: Bez plastík ju nespoznáte!
História Zeme v priamom prenose: Unikátna simulácia odhalila 1,8 miliardy rokov pohybu kontinentov! Takto ju nepoznáme
Ste v norme alebo hlboko pod priemerom? TOTO je počet pohlavných stykov za rok, ktorý definuje bežný vzťah
Takto sami škodíte svojim obličkám: Často o tom neviete, pri zistení môže byť neskoro!
Životný kúsok za cenu kávy? Holly v sekáči objavila červený SKVOST! TENTO kúsok vyvolal na internete šialenstvo
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)

VIDEO Nervy, šarvátky, strkanice: Slafkovský zavesil a odohral zápas, ktorý mal play-off intenzitu
Lyon končí aj napriek fantastickému Greifovi v bráne, šokovaný AS Rím vypadol v predĺžení
Olomouc s Malým v zostave neuspel na pôde favorita, Sparta dostala poriadny debakel
VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Lieky ako Ozempic ti pomôžu schudnúť. Má to ale háčik, ktorý väčšina ľudí zistí až neskoro
Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster“ bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť, a oplatí sa ich vyskúšať
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny

Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Ženy prestávajú držať diéty: Odborníci hovoria o prístupe, ktorý môže fungovať lepšie než prísne obmedzenia
Firmy už vraj špekulujú! Na príplatkoch cez sviatky majú zamestnanci zarobiť: Dá sa to ale obísť, TAKTO vám nedajú nič
MIMORIADNY ONLINE Vojna naberá na sile: Izrael spustil nové útoky na Irán, Teherán je pod paľbou!
MIMORIADNY ONLINE Orbán vzdoruje, no EÚ má plán: Peniaze pre Ukrajinu chcú vyplatiť tak či onak!
Šokujúce vyjadrenie Trumpovho priateľa: Európa pomôže USA s Iránom! Má to však TÚTO podmienku

