Praktiky ako za éry Sovietskeho zväzu? Provládny bloger ostro kritizoval Putina, skončil na psychiatrii!

MOSKVA - Ruského provládneho blogera Iľju Remesla, ktorý začiatkom týždňa ostro kritizoval prezidenta Vladimira Putina, hospitalizovali v psychiatrickej nemocnici v Petrohrade, informovala vo štvrtok stanica Deutsche Welle.
Remeslo je bývalý člen Verejnej komory Ruska a právnik, ktorý dlhodobo podporoval vedenie krajiny a kritizoval opozíciu. V minulosti sa podieľal aj na udaniach proti nebohému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a jeho spolupracovníkom. Začiatkom tohto týždňa - 17. a 18. marca - však Remeslo na sociálnych sieťach nečakane zverejnil sériu príspevkov, v ktorých ostro kritizoval Kremeľ. Vojnu na Ukrajine označil za „slepú uličku“ a vyzval na súdne stíhanie Putina ako „nelegitímneho prezidenta“. Jeho vyjadrenia vyvolali výraznú odozvu v proruských kruhoch a medzi provojnovými tzv. Z blogermi.
Hospitalizácia by bola efektívny spôsob riešenia krízy
Niektorí ich predstavitelia tieto výroky ostro odsúdili, pričom zazneli aj špekulácie, že Remeslov účet napadli hekeri. Ten to však poprel. Novinár Alexandr Pľuščev, ktorý s Remeslom robil rozhovor 18. marca, uviedol, že prípadná hospitalizácia by mohla byť pre ruské úrady „efektívnym spôsobom riešenia (vzniknutej) krízy“. Zároveň však dodal, že bloger pri rozhovore s ním pôsobil príčetne a nerozprával nezmysly.
Za éry Sovietskeho zväzu dochádzalo k systematickej praxi „zneužívania psychiatrie na politické účely“, keď boli disidenti - kritici režimu, aktivisti, veriaci či ľudia snažiaci sa emigrovať - často označení za psychicky chorých a násilne umiestňovaní do psychiatrických liečební. Sovietsky režim vychádzal z predstavy, že odpor voči „socialistickému systému“ je sám osebe znakom duševnej poruchy. V týchto tzv. špeciálnych nemocniciach boli podmienky podobné väzniciam a pacienti sa museli podrobiť nútenej liečbe vrátane užívania silných liekov.