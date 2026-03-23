Parlamentné voľby v Slovinsku sa skončili patom, doterajšia vláda stratila väčšinu

ĽUBĽANA - Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Slovinsku sa stalo vládnuce stredoľavicové liberálne Hnutie Sloboda (GS) premiéra Roberta Goloba so ziskom 28,6 percenta hlasov. Spolu so svojimi ľavicovými koaličnými partnermi však stratilo parlamentnú väčšinu. Na druhom mieste skončila pravicová Slovinská demokratická strana (SDS) premiéra Janeza Janšu, ktorá dostala 28,1 percenta hlasov. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
Golobovo hnutie bude mať podľa štátnej volebnej komisie v 90-člennom parlamente 29 poslancov, SDS o jedného menej. To indikuje náročný proces formovania vlády, keďže ani ľavicový, ani pravicový blok nemajú väčšinu 46 kresiel. Golob vládol posledné štyri roky v koalícii so Sociálnymi demokratmi (SD) a stranou Ľavica (Levica), ktoré získali 6,7 percenta hlasov a šesť kresiel, respektíve 5,6 percenta hlasov a päť kresiel.
Janšov tradičný koaličný partner, konzervatívna strana Nové Slovinsko (NSi), získala 9,3 percenta hlasov a deväť kresiel. Napriek tomu sa 59-ročný Golob vyhlásil za víťaza volieb. Voliči podľa neho dali svoj hlas „demokracii, nielen Hnutiu Sloboda“, povedal v nedeľu večer v sídle GS v hlavnom meste Ľubľana. Sľúbil, že počas svojho ďalšieho funkčného obdobia zabezpečí „lepšiu budúcnosť pre všetkých“.
Golob je v politike nováčik
Janša naznačil, že má v úmysle napadnúť tesný výsledok volieb. „Prepočítame každý hlas z každej volebnej miestnosti,“ citovala ho agentúra STA. Tesný výsledok volieb sa očakával. Hoci SDS v prieskumoch verejnej mienky dlho viedla, liberáli sa na ňu dotiahli. Golob je v politike nováčik. Za jeho pôsobenia boli v Slovinsku legalizované manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Jeho vláda bola tiež jednou z mála v EÚ, ktorá označila operáciu izraelskej armády v Pásme Gazy za genocídu. Golob vo volebnej miestnosti vyhlásil, že „demokraciu a suverenitu Slovinska už nemožno považovať za samozrejmosť“.
Janša bol premiérom od roku 2004 tri funkčné obdobia, no vo voľbách v roku 2022 ho jednoznačne porazilo Golobovo GS. Podporuje amerického prezidenta Donalda Trumpa a je spojencom maďarského premiéra Viktora Orbána. Počas volebnej kampane 67-ročný Janša obvinil vládu z plytvania peniazmi. Voľby tiež nazval „referendom o korupcii“. Okrem toho oznámil, že chce obnoviť „slovinské hodnoty“, ako je „tradičná rodina“, a obmedziť financovanie niektorých mimovládnych organizácií štátom.
Predvolebnú kampaň zatienili obvinenia z pokusu o zasahovanie zo zahraničia. Úrady vyšetrujú, či za videami, ktoré vykresľujú Golobovu vládu ako skorumpovanú, stojí izraelská spoločnosť Black Cube, založenú v roku 2010 bývalými pracovníkmi izraelských tajných služieb. Janša priznal, že sa stretol so zástupcom Black Cube, poprel však spojitosť so zverejnením videí.