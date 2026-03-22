Berlín, Paríž aj Rím v priamom ohrození? Izrael varuje pred iránskymi raketami s extrémnym doletom

TEL AVIV - Pokus Iránu o útok na britsko-americkú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne ukazuje, že sú aj európske metropoly ako Berlín, Paríž či Rím na dostrel paľby zo strany Teheránu, upozornil v sobotu náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir. Informuje o tom agentúra DPA.
„Irán odpálil dvojstupňovú medzikontinentálnu balistickú strelu s doletom 4000 kilometrov smerom k americkému cieľu na ostrove Diego Garcia,“ uviedol Zamir. „Tieto strely nie sú určené na útok na Izrael... Ich dolet dosahuje európske hlavné mestá – Berlín, Paríž a Rím sú všetky v dosahu priameho ohrozenia,“ upozornil. Po troch týždňoch vojny však bol iránsky režim podľa neho oslabený, a Izrael je aktuálne „v polovici“ svojich prebiehajúcich operácií.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády ďalej upozornil, že izraelská ofenzíva proti Iránu bude pokračovať aj počas významného židovského sviatku Pesach, ktorý sa začína po západe slnka 1. apríla. Pesach, sviatok slobody, pripomína vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva a odchod z Egypta, pripomína DPA.